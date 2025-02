Inter, penalizzazione come la Juve: sconvolta la lotta Scudetto

La Serie A potrebbe avere un nuovo terremoto. C’è la possibilità di una sanzione importante e una corsa al primo posto completamente stravolta

L’attuale classifica di Serie A rischia di essere sub judice. Ci sono diverse vicende extracalcistiche che potrebbero avere un peso importante sull’esito finale del campionato. Naturalmente per adesso siamo semplicemente nel campo dei ragionamenti, ma l’inchiesta sugli ultras e la vicenda plusvalenze sono ancora in corso e delle posizioni differenti rispetto a quelle attuali non sono da escludere a priori.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, c’è una squadra che rischia ancora di più una penalizzazione. Le valutazioni da parte degli organi preposti sono in corso e quindi presto potrebbe arrivare una sanzione. Ad oggi le squadre coinvolte restano alla finestra e sperano magari di non dover fare i conti con sanzioni destinate a cambiare le sorti del campionato.

La questione Osimhen ‘aiuta’ l’Inter? I dettagli

A tenere banco in queste ultime ore è in particolare la questione Osimhen e il falso in bilancio. La classifica di Serie A potrebbe essere sconvolta da una penalizzazione al Napoli. La decisione della Procura della FIGC di ricevere gli atti dai colleghi di Roma aprono alla possibilità di una sanzione dopo il rinvio a giudizio di ADL. Questo naturalmente rischia di cambiare le sorti del campionato e vedremo cosa succederà nei prossimi giorni.

Il precedente

Al momento è molto difficile facile delle previsioni. Di certo il rinvio a giudizio di ADL non è una buona notizia per il Napoli e a questo punto non è da escludere la possibilità di una penalizzazione per i partenopei. C’è un precedente che spaventa gli azzurri e che potrebbe favorire l’Inter.

Per una vicenda simile a quella del Napoli la Juventus ricevette 10 punti di penalizzazione. Anche in quel caso si trattò di plusvalenze e per questo motivo la Rosea non esclude la possibilità di una penalizzazione molto simile a quella dei bianconeri. Un qualcosa che cambierebbe assolutamente la classifica e darebbe una sorta di via libera all’Inter nella corsa allo Scudetto.

Ma c’è un dettaglio da tenere in considerazione. La penalizzazione per essere scontata in questo campionato deve arrivare il 30 aprile. Altrimenti il tutto sarà da scontare la prossima stagione.

L’Inter resta alla finestra

L’Inter resta alla finestra per quanto riguarda la vicenda del Napoli. Una penalizzazione, oggi ipotesi molto peregrina, consentirebbe ai nerazzurri di avere la strada spianata per lo Scudetto.