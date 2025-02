Ritorno di fiamma per l’Inter e colpo in arrivo: i nerazzurri ora vogliono lo sconto

L’Inter non molla la presa su un possibile obiettivo di mercato. Potrebbe essere davvero lui il rinforzo giusto per la prossima stagione

Sono giorni importantissimi, i prossimi, per l’Inter. Si comincia domani con il sorteggio degli ottavi di Champions League che opporrà i nerazzurri a una tra PSV e Feyenoord. Sabato la sfida con il Genoa che precede, a sua volta, il quarto di finale di Coppa Italia con la Lazio e lo scontro diretto con il Napoli di inizio marzo.

Inevitabilmente, con tanti impegni ravvicinati di tale importanza, il focus è totalmente sul campo. A distrasse i tifosi, invece, ci sono le immancabili indiscrezioni di mercato, tornate prepotentemente in auge dopo le due sconfitte contro Fiorentina e Inter che hanno evidenziato alcuni dei limiti dell’attuale organico a disposizione di Inzaghi.

Ci si è soffermati soprattutto sull’attacco che necessita di alternative più affidabili da affiancare a Lautaro e Thuram. Quello offensivo, tuttavia, non sarà l’unico reparto sul quale la dirigenza nerazzurra la prossima estate. Priorità anche alla difesa dove la conferma sia di Acerbi che De Vrij non esclude la possibilità di un importante investimento.

L’Inter non molla il difensore, la valutazione si è abbassata

Come accaduto con Petar Sucic per il centrocampo, anche per la difesa, l’Inter punterà su un profilo giovane ma che abbia maturato già una discreta esperienza sia in Serie A che in ambito internazionale. Risponde perfettamente a queste caratteristiche, Giorgio Scalvini. Non è stata un’annata fortunata per il difensore dell’Atalanta. Rientrato dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio che gli ha fatto saltare l’Europeo con la Nazionale, Scalvini si è nuovamente fermato a causa di un infortunio alla spalla per il quale è stato operato.

La stagione dell’atalantino è già conclusa. Scalvini tornerà a disposizione di Gasperini in estate quando il suo nome potrebbe nuovamente animare le cronache di mercato. Gianluca Di Marzio ha confermato, in una delle puntate di Calciomercato l’Originale andate in onda lo scorso gennaio, come l’Inter sia ancora interessata a Scalvini per il quale l’Atalanta chiedeva almeno 60 milioni.

Una valutazione che ora potrebbe calare drasticamente. Nell’ultimo anno Scalvini ha totalizzato solo 8 presenze tra Serie A, Champions e Supercoppa a causa dei due infortuni, troppo poche per giustificare, almeno sulla carte, la richiesta dell’Atalanta. Infortuni che nulla tolgono comunque alle doti di un difensore che potrebbe rappresentare una certezza nell’Inter del futuro, considerata anche l’attitudine a giocare nello schema a tre in retroguardia. Insieme a Scalvini, sul taccuino di Marotta e Ausilio figurano anche i nomi di Beukema e Bijol. La corsa al nuovo difensore dell’Inter è appena iniziata…