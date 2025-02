Rivoluzione Oaktree: addio a quattro senatori dell’Inter

I nerazzurri pensano a diversi cambiamenti in ottica calciomercato estivo. Possibile la separazione con giocatori fondamentali per Inzaghi

L’Inter cambierà volto la prossima estate. La volontà da parte di Oaktree è quella di svecchiare la rosa e permettere ai nerazzurri di restare competitivi attraverso una economia sostenibile. Un compito non semplice considerato anche i diversi movimenti che devono esserci in entrata.

Secondo le ultime indiscrezioni, durante il calciomercato estivo sono quattro i senatori che potrebbero lasciare Appiano Gentile. Il condizionale è d’obbligo per diversi motivi, ma le intenzioni del club sembrano essere molto chiare e a questo punto non ci resta che attendere i prossimi mesi per capire se tutto si potrà trasformare in realtà oppure assisteremo ad un nuovo stravolgimento del progetto.

Calciomercato Inter: pronta la rivoluzione, i dettagli

L’Inter sta lavorando per cercare di svecchiare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. I ragionamenti sono in corso, ma difficilmente si continuerà sulla strada intrapresa in passato. E i mancati di rinnovi di Correa e Arnautovic ne sono la conferma. Non saranno comunque solo loro a lasciare il club.

Inter, i giocatori destinati a lasciare Appiano Gentile

Partiamo dalla porta. Il contratto di Sommer è in scadenza nel 2026 e il rinnovo ad oggi appare improbabile. Per questo motivo l’ipotesi di una cessione durante il calciomercato estivo non è da escludere in caso di una proposta importante. Siamo nel campo delle ipotesi, ma la volontà del club è molto chiara e quindi per lo svizzero si avvicina la partenza.

Ma non è finita qui. In difesa uno tra Acerbi e de Vrij sembra essere destinato a lasciare Appiano Gentile nonostante il club si sia già attivato per rinnovare il contratto fino al 2026. Molto probabilmente a dire addio sarà l’olandese, ma la scelta finale arriverà al termine della stagione.

E attenzione a centrocampo dove Mkhitaryan e Calhanoglu potrebbero a sorpresa lasciare Appiano Gentile. Anche per loro il rinnovo sembra essere molto complicato per questioni di età e davanti ad una proposta l’addio non è da escludere. Siamo comunque nel campo delle ipotesi e non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio cosa succederà.

Inter: la rivoluzione è partita

