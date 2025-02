Solo brutte notizie per Inzaghi: il big salta quattro partite

Rese note le stime sui tempi di recupero della condizione del portiere nerazzurro, salterà anche lo scontro diretto con il Napoli. Ecco le novità

In un momento di magra per l’Inter, reduce da due sconfitte, un pareggio ed una sola vittoria nelle ultime quattro di campionato, la notizia dell’infortunio di un altro elemento importantissimo della rosa di Simone Inzaghi pesa come un macigno.

Non si tratta di una ricaduta per Francesco Acerbi né di Hakan Calhanoglu, rimasti già a lungo fermi ai box per problematiche muscolari differenti, ma del portiere svizzero Yann Sommer. Quest’ultimo, mai assente finora in stagione, ha infatti rimediato una frattura al pollice della mano destra nel corso della seduta d’allenamento precedente quella odierna, come raccontato in via ufficiale dal club nella mattinata.

Le sue condizioni verranno rivalutate ancora ma un episodio del genere ha già messo lo staff medico del club nelle condizioni di ipotizzare, in linea di massima, una finestra temporale entro la quale Sommer dovrebbe recuperare a pieno. Si parla di un mesetto di stop, giorno più giorno meno, corrispondenti ad almeno quattro impegni ufficiali cui dovrà prendere parte il resto del gruppo nerazzurro alle dipendenze del tecnico piacentino.

Sommer ko per infortunio, non ci sarà contro il Napoli: grossa chance per Martinez

Sommer non ci sarà sicuramente contro Genoa e Lazio in Coppa Italia, ma quel che fa più male è la sua assenza contro il Napoli nello scontro diretto in chiave Scudetto del prossimo 2 marzo.

Al posto del portiere svizzero, come logico, ci sarà lo spagnolo Josep Martinez. Quest’ultimo è stato impiegato in una occasione soltanto fino a questo momento, pertanto avrà modo di dimostrare le sue qualità e convincere Inzaghi di meritarsi l’appellativo di vice-Sommer.

Anche in funzione di tutte le discussioni fatte sul suo futuro e quello del collega di reparto, con la minaccia incombente di Gigio Donnarumma in scadenza di contratto col PSG ed accostato spesso proprio all’Inter.

Non si esclude, in ogni caso, che Martinez possa esser presente anche in occasione della prima sfida degli ottavi di finale di Champions League, in programma fra il 4 e il 5 marzo a seconda dello slot che occuperà l’Inter a seguito dell’imminente sorteggio.

Intanto, per la prossima partita di campionato con il Genoa potrebbe restare a riposo precauzionale anche Marcus Thuram, oltre a Carlos Augusto. Entrambi non sono al top della condizione ed Inzaghi preferirebbe tenerli al sicuro proprio in ottica Napoli e Champions.