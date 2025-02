Triangolo con Retegui e la Fiorentina: già deciso il futuro di Thuram

Clamoroso intreccio di mercato che riguarda i due bomber del nostro campionato: l’affondo della big colpisce l’Inter e la Viola

Dica 33. Tanti sono i gol messi a segno, in coppia, dai due formidabili attaccanti che non a caso militano in due delle prime tre squadre della graduatoria della Serie A. Con Lautaro Martinez che sta faticosamente tentando di recuperare il tempo perso ad inizio stagione, la scena se la sono presa loro due. Mateo Retegui e Marcus Thuram. 20 gol l’italo-argentino e 13 il francese: questo il bottino dopo le prime 25 gare di campionato.

Il bomber scovato in Argentina dall’ex CT azzurro Roberto Mancini è letteralmente esploso alla Dea dopo una buona stagione d’esordio, quella giocata con la maglia del Genoa. Il figlio d’arte, già devastante nella scorsa annata soprattutto in termini di assistenze per il partner nerazzurro, quest’anno ha deciso di mettersi in proprio: impressionante la media gol, anche considerando un certo numero di gare saltate per infortunio o per turnover.

Entrambi hanno ovviamente destato l’attenzione di diversi club del ‘Vecchio Continente’. Retegui, la cui valutazione è ancora accessibile, piace da matti alle squadre inglesi mentre Marcus Thuram ha estimatori in Spagna e nella stessa Premier, complice anche una clausola rescissoria che, per quanto alta – 85 milioni di euro -, paradossalmente funge da riferimento per chiunque sia in grado di sborsare tale somma. Sullo sfondo, intanto, avanza minacciosamente l’ombra di un altro gigante europeo. Che vorrebbe entrambi gli attaccanti, e non solo.

Il PSG fa la spesa in Serie A: Inter e Fiorentina tremano

Sebbene abbia da poco messo mani al portafogli con il costoso acquisto di Kvaratskhelia dal Napoli, il PSG ha inaugurato una nuova politica fatta di tagli agli ingaggi milionari della sua rosa. Una riprova, sottolinea con dovizia di particolari Calciomercato.it in questo focus, ne è la partenza, nello scorso mercato di gennaio, di Milan Skriniar, Marco Asensio e Randal Kolo Muani, che percepivano rispettivamente il quarto, il sesto e l’ottavo ingaggio più alto del roster.

Con Ousmane Dembelé e Marquinhos (il brasiliano ha perso il posto da titolare con Luis Enrique) in procinto di salutare la truppa nel prossimo giugno, il club parigino si appresta ad affondare i suoi artigli nella nostra Serie A. Tra gli obiettivi principali, lo avrete capito, ci sono Retegui e Thuram. Che non costerebbero in assoluto poco, ma che potrebbero trasferirsi a Parigi per cifre, e con stipendi, nettamente più bassi di quelli guadagnati dai succitati senatori del club della Capitale.

Il patron Al-Khelaifi avrebbe inoltre dato mandato ai suoi emissari di continuare a visionare con attenzione i progressi di Pietro Comuzzo, gioiello della società gigliata curiosamente già nel mirino della stessa Inter. L’Inter rischia così di incassare una doppia beffa. I francesi, in un colpo solo, potrebbero prelevare l’attaccante francese e il difensore azzurro sul quale Beppe Marotta stava già lavorando nell’ombra per un assalto che si sarebbe concretizzato all’inizio della prossima sessione estiva di scambi.