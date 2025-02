Calciomercato, Biasin annuncia il prossimo colpo dell’Inter

Fabrizio Biasin svela quale potrebbe essere il nuovo acquisto importante dell’Inter a giugno: è il colpo che sognano tanti tifosi

“L’Inter sta lavorando per questo arrivo in estate…”, ha annunciato il giornalista di Libero Fabrizio Biasin sul canale YouTube IoTifoInter. Si tratta di un profilo più volte citato in questi mesi e in molte occasioni accostato ai nerazzurri. “Sicuramente deve arrivare un difensore centrale, e ci stanno lavorando“, ha esordito l’intervistato.

Subito dopo, il volto noto di Mediaset ha ribadito che all’Inter servirà anche aggiungere dei nomi di qualità all’attacco. Con la partenza di Arnautovic e Correa, e visto il rendimento deludente di Taremi, è fondamentale rinforzare il reparto offensivo con giocatori di qualità. Preferibilmente giovani, come pretende Oaktree. “E sappiamo che sarebbe bellissimo portare qui Nico Paz“, ha dichiarato Bisain. “Prenderlo è complicato ma i rapporti tra la famiglia del giocatore e Zanetti sono importanti“.

“La speranza è che si riesca a trovare la chiave per portarlo a Milano: non ci sono minime certezze, inutile fare promesse“, ha aggiunto l’intervistato, sottolineando più volte che, a oggi, la speranza di trovare un accordo con il Real c’è.

Successivamente, Biasin ha citato anche Santiago Castro del Bologna: “Castro piace, anche se al momento non c’è nulla di concreto: è una preferenza e fa capire che in attacco vogliono e devono fare tante cose. Poi starei attento al mercato sudamericano, c’è chi sta osservando“.

Biasin conferma l’interesse dell’Inter per Nico Paz

E a chi non piacerebbe avere in squadra un talento come Nico Paz? La sua stagione al Como è stata finora grandiosa. E i suoi numeri rivelano già che non può trattarsi di un fuoco di paglia. Tutte le statistiche, quindi tabelle con dati oggettivi, lo piazzano tra i migliori giovani giocatori d’Europa. Al di là dei 6 goal e dei 4 assist, si è reso protagonista di tantissimi dribbling riusciti, recuperi, passaggi chiave e ottime azioni in costruzione.

Ovviamente, i suoi progressi sono monitorati con attenzione anche dal Real Madrid. Secondo i media spagnoli, i Blancos starebbero già ragionando di riportarlo in Spagna, per inserirlo stabilmente in prima squadra. Il ragazzo, però, potrebbe anche opporsi, consapevole di poter trovare poco spazio nel club dov’è cresciuto. E a quel punto potrebbe chiedere di essere lasciato libero di accordarsi con l’Inter.

Da un lato, quindi, il Real Madrid ha tutta l’intenzione di sfruttare la clausola di riacquisto di Nico Paz. Dall’altro, l’argentino potrebbe aver problemi a tornare in Spagna sapendo di finire in una squadra dove non gli è garantita possibilità di giocare. L’ex compagno Arda Guler, per esempio, sta soffrendo parecchio la decisione di essere rimasto a Madrid.

C’è poi da dire che Paz è un trequartista. Un ruolo non contemplato nel sistema di gioco di Inzaghi. Per trovare spazio all’Inter dovrebbe quindi adattarsi a un nuovo ruolo. Quello di seconda punta o di interno di centrocampo. Una soluzione che potrebbe avvilire le sue qualità da top player. All’Inter, il suo mancino raffinato, con il suo grande dribbling e la sua promettente visione di gioco, farebbe ovviamente molto comodo.

In ogni caso, Biasin promette un calciomercato movimentato per l’Inter: “Mettiamoci nell’ordine di idee di affrontare almeno una decina abbondante di movimenti, tra entrate e uscite. Sarà un’Inter parecchio rinnovata“.