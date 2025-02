L’eliminazione favorisce l’Inter: il colpo dell’estate si avvicina

Il calciomercato nerazzurro può giovare dall’eliminazione in Champions League della rivale: così Marotta lo può portare ad Appiano

È il momento di non sbagliare. L’Inter di Simone Inzaghi deve arrivare nel migliore dei modi allo scontro diretto contro il Napoli, per uno Scudetto che resta la priorità della società nerazzurra.

Beppe Marotta sa bene che chiudere nel migliore dei modi la stagione può portare a soddisfazioni anche in ottica calciomercato. Fare bene quest’anno per poi costruire una squadra ancora più forte, approfittando delle occasioni che la sessione estiva riserverà ai nerazzurri.

Praticamente in ogni reparto l’Inter punterà al meglio, per una serie di cambi che sono ormai previsti da tempo. In primis riguardanti una difesa che rispetto al recente passato ha dimostrato crepe che preoccupano non poco. Nonostante i recenti rinnovi di Darmian e Acerbi, un nuovo centrale arriverà di certo.

Colpo Inter: dalla Serie A arriva il difensore

In attesa di conoscere se alla fine Stefan de Vrij rinnoverà il contratto in scadenza il 30 giugno 2025, la dirigenza di Viale della Liberazione ha sciolto le riserve per quello che era e rimane il grande sogno della prossima estate.

Giorgio Scalvini è un pupillo di Marotta, piace tantissimo a Inzaghi e il suo tempo all’Atalanta sembra essere virtualmente finito. Il 21enne di Chiari ha un solo grosso problema ed è legato ai continui infortuni, episodi sfortunati che lo hanno portato ad essere spesso e volentieri lontano dal campo. Ad oggi è indisponibile per un problema alla spalla che lo terrà out fino a metà maggio.

L’Inter, ad ogni modo, spera di poter tornare a dialogare con la dirigenza dell’Atalanta avvicinandosi alle richieste del club bergamasco. In tal senso, la recente eliminazione della ‘Dea’ in Champions League, contro il Club Brugge, può favorire l’approdo del forte centrale alla corte di Simone Inzaghi per la prossima stagione. In tal senso, c’è già una cifra ‘ideale’ che accontenterebbe l’Atalanta.

Inter, ecco Scalvini: è il difensore ideale

Scalvini all’Inter sarebbe un colpo intelligente, lungimirante. Un difensore giovane che, quando chiamato in causa, ha dimostrato di essere tra i migliori prospetti italiani di questa generazione. Un fattore non trascurabile, soprattutto per la nuova politica imposta da Oaktree.

Ma quanto chiederebbe l’Atalanta per lasciar partire Scalvini che – tra l’altro – rimane sotto contratto con la ‘Dea’ fino al 30 giugno 2028? In seguito all’eliminazione dalla Champions League è evidente che i bergamaschi dovranno pensare anche a fare cassa e a ricostruire in vista del prossimo anno: così la dirigenza nerazzurra potrebbe ‘accontentarsi’ di 28 milioni di euro. Una cifra decisamente alla portata delle casse interiste.

L’Inter ci ha provato negli ultimi anni, ma il muro atalantino è stato sempre perentorio: non si è mai scesi sotto i 40-45 milioni di euro. Adesso la storia può cambiare. E Scalvini – appena 8 presenze quest’anno con la squadra di Gasperini – pare possa diventare il primissimo colpo per la stagione 2025/26.