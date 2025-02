PSV o Feyenoord: quando l’Inter giocherà gli ottavi Champions, le date

E’ il giorno del sorteggio degli ottavi di finale di Champions League. PSV o Feyenoord per l’Inter. Ecco quando giocheranno i nerazzurri

Ci sarà solo l’Inter a rappresentare l’Italia nel sorteggio degli ottavi di finale di Champions League, previsto oggi alle 12 a Nyon.

L’eventuale qualificazione al playoff di Juventus e Milan avrebbe decretato un Derby italiano agli ottavi e, invece, i nerazzurri affronteranno una delle due avversarie che hanno estromesso bianconeri e rossoneri dalla Champions.

PSV Eindhoven o Feyenoord, ecco chi sarà la prossima avversaria dell’Inter, inserita nella stessa urna dell’Arsenal, cui toccherà inevitabilmente l’altra olandese.

L’accoppiamento odierno definirà anche la posizione dell’Inter nel tabellone della Champions con il conseguente possibile incrocio dei quarti di finale. Qualora dovesse essere sorteggiata con il PSV, l’Inter andrebbe nella parte di tabellone del Real Madrid che affronterà agli ottavi una tra Atletico Madrid e Bayer Leverkusen. Con l’eventuale incrocio con il Feyenoord, invece, l’Inter sarà inserita nel potenziale quarto di finale del Bayern Monaco che attende, come il Real, una tra Atletico e Bayer.

Inter agli ottavi di finale di Champions League: quando si giocano

Calendario e orario degli ottavi di finale di Champions League saranno stabiliti subito dopo il sorteggio. L’attesa comunque sarà breve. L’andata è prevista tra martedì 4 e mercoledì 5 marzo. Il ritorno, la settimana seguente tra martedì 11 e mercoledì 12. Ci sarà alternanza nei giorni. Chi disputa l’andata di martedì, giocherà il match di ritorno il mercoledì e viceversa.

Le due sfida degli ottavi di finale di Champions League si disputeranno a ridosso di match importanti di campionato per l’Inter. L’andata sarà preceduta dallo scontro diretto contro il Napoli al Maradona del quale, a breve, si conosceranno date e orario che saranno stabiliti in base proprio al giorno in cui sarà collocato il primo match degli ottavi dei nerazzurri.

Prima del ritorno dell’11 o 12 marzo, ci sarà la sfida casalinga contro il Monza a San Siro. Infine, dopo il ritorno dell’ottavo di finale, altro match importantissimo per la vetta della classifica contro l’Atalanta in trasferta. Quest’ultimo precederà la pausa di campionato nella settimana tra il 17 e il 23 marzo dovuta agli impegni delle Nazionali con l’Italia che si giocherà la qualificazione alla semifinale di Nations League nel playoff, con andata e ritorno, contro la Germania.

Sull’ottavo di finale di Champions League dell’Inter c’è già una certezza. Senza la possibilità di scelta con altre italiane, la partita di andata o ritorno che i nerazzurri disputeranno di mercoledì (anche eventualmente alle 18.45) sarà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video. Quella del martedì, invece, andrà in onda su Sky Sport.