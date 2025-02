Sfiga Inter: infortunio incredibile, Inzaghi senza parole

Brutte notizie per i nerazzurri. Il problema fisico è stato davvero particolare. Ora il tecnico nerazzurro spera di recuperarlo il prima possibile

Piove sul bagnato ad Appiano Gentile. Il momento non è sicuramente dei migliori e poi ci si mette anche la sfortuna. Un infortunio davvero particolare quello che si è registrato nelle scorse ore e questa volta la colpa non è di nessuno. Semplicemente un destino che al momento sembra avverso all’Inter. Naturalmente la convinzione è di avere una rosa importante e quindi si proverà ad ottenere il massimo nonostante questa assenza.

La speranza da parte di Inzaghi è che possa comunque recuperare nel minor tempo possibile. Ma comunque non si prenderanno rischi e la convocazione arriverà solamente una volta smaltito in modo definitivo il problema fisico. Nel frattempo si darà spazio al sostituto e si vedrà se potrà davvero essere il futuro del club.

Inter, infortunio incredibile, tegola per Inzaghi

L’infortunio di Sommer ha rappresentato sicuramente una tegola importante in casa Inter. Il portiere fino ad oggi era stato il più utilizzato e questo problema costringerà Inzaghi a dover fare affidamento a Martinez anche contro il Napoli. Davvero sfortunato il portiere svizzero che si è fatto male in una maniera casuale.

Sommer out: come si è fatto male

Davvero sfortunato Sommer. Il portiere si è infortunato nella maniera più causale possibile e per lui si prospetta uno stop di almeno un mese. Un problema non sicuramente di poco conto considerando il fatto che parliamo di uno dei titolarissimi, ma Martinez ha dimostrato di essere in grado di sostituirlo e già la partita contro il suo ex Genoa è un test importante.

Ritornando al portiere svizzero, il Corriere dello Sport svela come è avvenuto l’infortunio. “Il guaio è capitato nell’allenamento di ieri mattina – si legge sul quotidiano italiano – un pallone finito sul palo è andato a sbattere sul pollice del numero uno nerazzurro, provocando la frattura“.

Per lui possibile, come spiegato prima, uno che va dalle tre alle quattro settimane. Niente Napoli e a forte rischio anche l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Una tegola importante se si pensa all’impiego avuto da Sommer in questa stagione.

Inter: è il turno di Martinez

Con Sommer out per circa un mese, toccherà a Martinez in porta. Lo spagnolo in allenamento ha dimostrato le sue qualità ed ora è chiamato a dare una mano importante ai compagni in un momento cruciale della stagione.