Ausilio ufficializza il nuovo colpo dell’Inter: via libera di Oaktree

Il dirigente nerazzurro ha svelato il prossimo acquisto del club nerazzurro. La proprietà americana ha dato l’ok all’operazione

In viale della Liberazione si lavora in modo molto attento e intenso sul calciomercato. I nerazzurri si stanno già muovendo per cercare di rinforzare la rosa a disposizione del tecnico. L’obiettivo della proprietà americano è quello di riuscire a svecchiare la rosa e restare competitivi. Un lavoro non sicuramente semplice considerato che si dovranno fare diversi movimenti.

Ma Oaktree non ha nessuna intenzione di tirarsi indietro. Il fondo statunitense ha assicurato la propria disponibilità ad investire su giocatori giovani e di prospettiva. E Ausilio, ai microfoni di SportMediaset, ha annunciato il prossimo colpo del club nerazzurro. L’Inter è molto attiva sul calciomercato e quindi presto ci attendiamo delle novità molto importante sia in entrata che naturalmente in uscita.

Calciomercato Inter: Ausilio annuncia il prossimo colpo

L’Inter si sta muovendo sin da adesso sul calciomercato. In viale della Liberazione si sta lavorando per costruire la squadra del futuro e i primi colpi sono stati già messi a segno in estate e a gennaio. A confermarlo è direttamente Ausilio che, ai microfoni di SportMediaset, ha confermato l’approdo di Sucic. Il centrocampista croato è pronto quindi a diventare uno dei perni della squadra nerazzurra.

Sucic-Inter: ecco quando arriverà in nerazzurro

Sucic è il primo colpo in ottica estiva. Il centrocampista croato nei giorni scorsi è arrivato a Milano per firmare il contratto quinquennale e svolgere le visite mediche con il club nerazzurro. Un rinforzo fortemente voluto da viale della Liberazione, ma anche sposato in pieno da parte di Oaktree.

“Il loro supporto non mancherà mai – ha spiegato Ausilio ai microfoni di Sportmediaset – lo abbiamo visto a gennaio con l’operazione Sucic in ottica futura. Il croato esordirà al Mondiale Dovrebbe arrivare l’ok della Fifa ad apertura di una sessione breve per il torneo“.

Quindi il croato nelle prossime settimane sarà chiamato a riprendere la migliore condizione dopo l’infortunio per essere pronto per quando l’Inter lo chiamerà. Al momento l’intenzione del club è quello di averlo a disposizione per il Mondiale per Club e vedremo cosa succederà nei prossimi mesi.

Sucic a disposizione per il Mondiale per Club

Sucic sarà a disposizione per il Mondiale per Club. Il centrocampista croato potrebbe andare negli Stati Uniti e mettersi in evidenza e mostrare le proprie qualità. Un’occasione per meritarsi la conferma in vista della prossima stagione.