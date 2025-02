Inter, affare a sorpresa in attacco: occhi sul bomber di Premier

L’Inter dovrà rinforzare in maniera significativa l’attacco la prossima estate: i nerazzurri hanno messo gli occhi su un bomber di Premier

I paragoni tra il campionato inglese e la Serie A si sprecano, soprattutto dopo i recenti risultati emersi in Europa, in cui molte big italiane non hanno fatto proprio bella figura. Da lì possono arrivare tanti acquisti importanti e che possono rendere al meglio dalle nostre parti. L’Inter rispetto alle dirette avversarie non ne ha fatti così tanti negli ultimi anni, ma la musica potrebbe presto cambiare.

I nerazzurri, infatti, hanno bisogno di rifondare un attacco un po’ troppo in là con gli anni rispetto alle volontà di Oaktree e potrebbe abbassare anche in maniera significativa il monte ingaggi. Si ripartirà da Lautaro Martinez e Marcus Thuram, gli attori principali del reparto offensivo dei meneghini, ma alle loro spalle tutti i discorsi sono aperti e potrebbero portare presto grandi novità.

L’impatto di Mehdi Taremi non è stato quello che tutti si aspettavano, e non è escluso il suo addio a fine stagione. È ben più chiara, invece, la situazione di Marko Arnautovic e Joaquin Correa. I contratti dei due attaccanti sono entrambi in scadenza a giugno 2025, per cui le loro speranze di permanenza residue sono quasi nulle.

L’Inter cambia look in attacco: occhio a un bomber di Premier

La lista dei possibili sostituti è lunga e la sensazione è che di nomi nuovi ne usciranno molti anche nelle prossime settimane. Si può iscrivere alla lista dei talenti che piacciono parecchio anche Bryan Mbeumo. Parliamo di un attaccante del Brentford di 25 anni che viene utilizzato prevalentemente come ala destra, ma può giocare anche da seconda punta o addirittura come falso nove.

È legato agli inglesi da un contratto fino a giugno 2026, con opzione per un altro anno, ma molti club europei stanno mettendo gli occhi su di lui dopo una stagione straordinaria. Sta mostrando un fiuto per il gol eccezionale grazie al suo mancino molto preciso e la capacità di battere i rigori: in tutto ha già segnato 14 gol in 25 partite, mettendo a segno anche tre assist.

All’Inter risolverebbe il problema di non avere un mancino di ruolo nel parco attaccanti e anche le sue qualità in dribbling attirano parecchio. Vedremo se i contatti con gli intermediari andranno avanti bene, ma spaventa una valutazione che è già arrivata attorno ai 50 milioni di euro.