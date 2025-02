Inter, si parla di crisi: “Sorpreso dal crollo, squadra presuntuosa”

Non è stato un mese di febbraio positivo per l’Inter con una sola vittoria in quattro partite. Una crisi di risultati che potrebbe preludere allo stesso epilogo di tre anni fa, questa l’opinione del giornalista

Dalla sfida odierna con il Genoa a quella con l’Atalanta del prossimo 16 marzo, l’Inter si gioca moltissimo nelle prossime settimane tra Serie A, Champions League e Coppa Italia.

Febbraio è stato finora il mese peggiore della stagione dei nerazzurri con due sconfitte (Juve e Fiorentina), il pari in extremis nel Derby e una sola vittoria, quella sofferta contro la stessa Fiorentina, piegata di misura a San Siro. I tre pareggi consecutivi del Napoli contro Roma, Udinese e Lazio hanno limitato i danni per l’Inter nella lotta Scudetto. Ora però, Lautaro e compagni sono obbligati a fare risultato con il Genoa per presentarsi nelle migliori condizioni possibili allo scontro diretto con i partenopei in programma sabato prossimo al Maradona.

Partita che arriva a ridosso di due match altrettanto importanti per i nerazzurri, ovvero il quarto di finale di Coppa Italia con la Lazio e l’andata degli ottavi di finale di Champions League con il Feyenoord. Champions che, a differenza dello scorso anno quando il club ha deciso di puntare sulla conquista dello Scudetto della seconda stella, può rappresentare una priorità per l’Inter, specie dopo l’ultimo sorteggio che ha posizionato i nerazzurri in una parte di tabellone difficile ma non impossibile nel potenziale cammino verso la finale.

“L’Inter si sta rivelando presuntuosa”, l’opinione di Giancarlo Padovan

Per Giancarlo Padovan, i recenti risultati dell’Inter rappresentano un campanello d’allarme. Intervenuto su Radio Punto Nuovo, il giornalista si è detto sorpreso della crisi dei nerazzurri che potrebbe favorire il Napoli per lo Scudetto. “L’Inter è la squadra più forte di tutte ma il problema è che si sta rilassando e si sta rivelando presuntuosa. C’è una crisi tecnica a centrocampo con alcuni elementi spenti“, spiega Padovan ribadendo come il campionato debba essere una priorità per l’Inter rispetto alla Champions.

“L’Inter può regalare uno Scudetto al Napoli come lo ha già regalato al Milan nel 2022 – prosegue così l’analisi del giornalista – Forse si è messa in testa di vincere la Champions ma le serate della settimana ci dicono che il calcio italiano non è ancora pronto. Farebbe bene a pensare al campionato. Il Napoli è un pò appannato ma quando Conte va in testa, difficilmente poi si fa rimontare.”

A proposito di Napoli, Padovan si espone su un giocatore che potrebbe fare la differenza per i partenopei nel finale di stagione. “Il Napoli ha finalmente Raspadori e Conte se n’è accorto. E’ stato troppo sottovalutato ma è giocatore enorme. Ha qualità, guizzo. E’ uno che risolve le partite.”