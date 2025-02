Marotta esce allo scoperto: “Ecco qual è il problema dell’Inter”

“Sarà dura per Inzaghi”, ha detto il Presidente nerazzurro prima del match col Genoa valevole per la 26esima giornata di Serie A

Marotta ha parlato prima della gara col Genoa, che l’Inter deve vincere a tutti i costi per mettersi alle spalle il ko in casa della Juve e per mettere pressione al Napoli, domani impegnato a Como e sabato prossimo avversario al ‘Maradona’ in quello che sarà una vera e propria sfida Scudetto.

“Ad Appiano per un confronto”

“Il mio discorso ad Appiano? Era giusto ritrovarci e confrontarci perché, dall’alto del mio ruolo, potessi incoraggiarli maggiormente, per creare un gruppo più coeso – le parole a Dazn del Presidente nerazzurro – Io ho solo dato l’incoraggiamento, poi il confronto quotidiano col mister è avvenuto nel migliore dei modi”.

Marotta: “Firmerei per Scudetto e Champions”

“Se firmerei come Ausilio per lo Scudetto al Napoli e la Champions all’Inter? Io firmerei per vincere Scudetto e Champions – ha risposto sorridendo – Dobbiamo lottare per tutto, poi se altri saranno più bravi ci inchineremo e li applaudiremo”.

“Il problema sarà avere 7 partite in 20 giorni”

Marotta non molla nemmeno la Coppa Italia, ma c’è un problema: “La mentalità resta la stessa, siamo un grande club che deve partecipare alle competizioni per arrivare fino in fondo. Il problema sarà avere 7 partite in 20 giorni, ed è questa la differenza con il Napoli. La difficoltà per Inzaghi sarà quella di dosare le forze sperando non ci siano infortuni”.

Come sempre, l’Inter ha iniziato a lavorare in anticipo sul mercato: “L’attività di scouting e di cogliere le opportunità c’è settimanalmente. Il confronto con Ausilio e Baccin è quotidiano, alla ricerca di giocatori che possono rispondere al nostro modello di riferimento per la prossima stagione”.