Ora basta, l’Inter a giugno cambia: due colpi da 70 milioni

L’Inter si proietta verso il calciomercato estivo con la certezza di dover mettere a segno diversi colpi: pronto un investimento da 70 milioni di euro

Le ultime due sessioni di trattative non sono state così laute per l’Inter, visto che hanno portato ad Appiano Gentile giovani di talento, ma validi soprattutto per il futuro, mantenendo il gruppo forte agli ordini di Simone Inzaghi. Il prossimo futuro, però, dovrà essere decisamente diverso, con tanti calciatori a fine corsa e altrettanti che potrebbero arrivare a Milano.

La società ha in programma di cambiare praticamente in tutti i reparti, ma – oltre al nuovo difensore centrale – il focus è soprattutto su centrocampo e attacco. Bisogna iniziare a pensare a un futuro senza Mkhitaryan, e anche se è già arrivato Sucic, la sensazione è che verrà centrato un altro colpo di livello. Anche perché pure Frattesi è in odore di addio all’Inter, in caso di lauta offerta.

In attacco, invece, la rivoluzione sarà ancora più profonda e porterà agli addii di Correa e Arnautovic, ma è in bilico anche la posizione di Taremi. Proprio in questi reparti, l’Inter ha in programma di spendere molto del suo budget sul calciomercato.

Inter, due colpi in canna: entrambi arrivano dalla Serie A

Non è facile migliorare la squadra senza spendere cifre esorbitanti, ma l’Inter potrebbe riuscire comunque a chiudere ben due affari in Serie A. Il primo nome è uno di cui si parla da tempo ed è quello di Santiago Castro. L’attaccante del Bologna è ritenuto l’erede ideale di Lautaro Martinez e il bomber perfetto per giocare al suo fianco o prendere il suo posto.

Dopo l’ottima stagione in rossoblù, però, la sua valutazione è aumentata arrivando a circa 30 milioni di euro. Non solo, perché c’è anche da fare i conti con la concorrenza di diversi club, su tutti la Juventus.

Un altro duello a centrocampo potrebbe verificarsi nelle prossime settimane ed è quello per Samuele Ricci. Il centrocampista centrale è da tempo sul taccuino di Ausilio ed è visto bene sia come mezzala, sia come possibile erede di Hakan Calhanoglu. Per questo, potrebbe verificarsi una vera e propria asta che l’Inter potrebbe stoppare con un’offerta da 40 milioni di euro.