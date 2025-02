Roberto Mancini torna in Serie A, una big pronta ad affidargli la panchina

Roberto Mancini pronto a tornare in Serie A dopo la fine dell’esperienza da c.t. dell’Arabia Saudita. L’ex allenatore dell’Inter potrebbe finire sulla panchina di una delle big

E’ terminata lo scorso ottobre l’esperienza di Roberto Mancini da c.t. dell’Arabia Saudita. Quattordici i mesi trascorsi dal suo approdo avvenuto nell’agosto 2023 dopo le dimissioni da c.t. della Nazionale italiana campione d’Europa in carica, un gesto di cui lo stesso Mancini si è detto pentito in una recente intervista.

Da quattro mesi, l’ex allenatore dell’Inter è di nuovo sul mercato, pronto per una nuova esperienza, stavolta in una squadra di club. L’ultima che ha allenato è stato lo Zenit San Pietroburgo nella stagione 2017-18, terminata con un quinto posto nel campionato russo e un’eliminazione agli ottavi di Europa League. In Italia, invece, Mancini non allena un club dal 2016, anno in cui si concluse la sua seconda esperienza all’Inter, otto anni dopo quella precedente in cui vinse tre Scudetti, due edizioni della Coppa Italia e altrettante della Supercoppa Italiana.

A nove anni di distanza dall’ultima volta sulla panchina di un club italiano, per Mancini potrebbe essere giunto il momento di tornare in Serie A. L’ex c.t. azzurro è infatti tra i candidati come possibile prossimo allenatore di due delle big del nostro campionato.

Mancini torna in Serie A, ecco chi potrebbe allenare

Una delle squadre che potrebbe affidare la panchina a Roberto Mancini è la Roma. Claudio Ranieri concluderà la sua carriera da allenatore al termine della sua terza esperienza nel club del quale diventerà poi dirigente. Sarà anche lui a scegliere il prossimo allenatore della Roma con Mancini tra i principali candidati.

Del resto, lo è già stato lo scorso ottobre dopo l’esonero di Ivan Juric. In un’intervista al Giornale, Mancini non ha confermato i contatti con la Roma pur ribadendo che avrebbe accettato un’eventuale proposta del club, nonostante il suo passato alla Lazio, squadra di cui è stato giocatore (vinse lo Scudetto con Eriksson) e anche allenatore.

Quello di Mancini è un profilo che potrebbe interessare anche al Milan in caso di addio di Sergio Conceicao. L’allenatore rossonero ha solo una chance per salvare la panchina ovvero conquistare il quarto posto che garantirebbe al Milan il ritorno in Champions League. Senza l’agognato piazzamento, nemmeno l’eventuale successo in Coppa Italia potrebbe essere sufficiente per la sua conferma.

A sponsorizzare la candidatura di Mancini al Milan è stato un grande ex calciatore rossonero che ha militato anche nella Sampdoria con Mancini. Si tratta di Alberigo Evani. Queste le sue parole rilasciate a Radio Rai: “Mancini ha allenato squadre importanti, parla il suo curriculum. Ha esperienza da vendere. Al Milan riporterebbe quello spirito di gruppo che in questo momento vedo mancare.”

Evani ha rilasciato queste dichiarazioni poco prima dell’esonero di Fonseca. Con Conceicao, la situazione non è ancora migliorata.