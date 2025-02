Inter, addio Calhanoglu: la cifra fissata da Oaktree per il via libera | INTERLIVE

Hakan Calhanoglu non è sulla lista dei cedibili dell’Inter, ma potrebbe lasciare i nerazzurri se arrivasse un’offerta congrua al suo valore

L’Inter non si è praticamente mossa nelle ultime due sessioni di calciomercato, centrando solo acquisti giovani e di prospettiva, ma che devono ancora crescere parecchio per essere al livello delle ambizioni dei nerazzurri. La prossima estate la musica potrebbe cambiare, nonostante i diktat imposti da Oaktree, soprattutto sotto il profilo economico.

Diversi reparti andranno sistemati e soprattutto alcuni big in squadra potrebbero lasciare il club, diminuendo il monte ingaggi e abbassando l’età media della squadra. La proprietà americana non si darà alle spese pazze, nonostante i guadagni derivati dal percorso in Champions League e alla presenza nel Mondiale per club.

A centrocampo, però, diverse cose potrebbero cambiare, a partire dalla regia. L’idea dell’Inter è principalmente migliorare le alternative a disposizione di Simone Inzaghi, con Kristjan Asllani che dovrà dimostrare di essere una prima alternativa di primo livello da qui al termine della stagione, a dispetto di alcuni passi falsi compiuti nelle ultime settimane. Attenzione, però, anche alla posizione di Hakan Calhanoglu.

Calhanoglu può lasciare l’Inter: la cifra per l’addio

Il turco è l’epicentro del gioco dell’Inter e questa di sicuro non è una novità, visto il rendimento tenuto dall’ex Milan nelle ultime stagioni. Attorno a lui gira la manovra e le potenzialità del gruppo, e si è notato ancor di più laddove sono subentrati degli infortuni muscolari che l’hanno messo ai box.

Calhanoglu è già entrato nel mirino di diverse big europee la scorsa estate, a partire dal Bayern Monaco, che sembrava pronto a mettere sul piatto un’offerta davvero importante pur di arrivare al regista. L’Inter si prepara ad altri eventuali assalti nella prossima estate, ma con un piano ben chiaro.

Secondo quanto risulta a InterLive.it, i nerazzurri non chiudono a priori a una cessione, visto che quasi nessuno in rosa è incedibile per ragioni economiche e la carta d’identità del centrocampista non è più così verde. Per strappare un calciatore chiave alla Beneamata, però, servirebbe almeno una cifra tra i 45 e i 50 milioni di euro, bonus compresi.

Poi inizierebbe la caccia al sostituto e in cima alla lista resta Samuele Ricci, talento del Torino da tempo sottolineato sui taccuini interisti. I rapporti tra Calhanoglu e l’Inter restano comunque ottimi, per cui nessuna delle due parti forzerà l’addio.