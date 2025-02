Inter, affare con il Bayern: altro colpo come Pavard in difesa

L’Inter guarda ancora in casa Bayern Monaco per rinforzare la sua difesa: i nerazzurri possono mettere a segno un acquisto importante la prossima estate

Non è un mistero che la difesa sia uno dei reparti su cui l’Inter lavorerà maggiormente la prossima estate. I nerazzurri vanno a caccia di un centrale di alto livello che possa sostituire Francesco Acerbi nel cuore della retroguardia. Il difensore italiano è stato spesso in balia di diversi problemi fisici che hanno diminuito il suo apporto alla causa in questa stagione.

In passato, i nerazzurri sono riusciti a chiudere un affare molto importante con il Bayern Monaco, riuscendo a portare a Milano un braccetto di destra affidabile e di livello internazionale come Benjamin Pavard. La volontà della società campione d’Italia è replicare l’operazione con un altro nome che sta trovando davvero poco spazio in Baviera.

Il francese, intanto, è diventato un pilastro della retroguardia e, in alternanza con Bisseck, sta offrendo ottime prestazioni alla causa. Il suo futuro all’Inter non è in discussione, anzi potrebbe affiancare un altro calciatore pronto a prendersi il cuore della difesa.

Non solo Pavard, l’Inter guarda ancora in casa Bayern per rinforzare la difesa

Hiroki Ito ha lasciato lo Stoccarda ed è arrivato al Bayern con grandi aspettative, ma finora le cose sono andate molto male per lui. Il 25enne giapponese non ha praticamente mai visto il campo, giocando solo un breve spezzone di gara in Bundesliga. È ancora giovane e potrebbe rientrare alla perfezione nel progetto di Oaktree, anche perché è forte fisicamente e abile nel gioco aereo.

Esattamente come Acerbi può sia comandare la retroguardia, sia giocare da braccetto di sinistra, risolvendo ben due problemi nella rosa di Inzaghi. Dopo una stagione del genere, se le cose non dovessero cambiare, la valutazione del centrale andrebbe sicuramente rivista al ribasso dopo i 30 milioni di euro del recente passato.

L’Inter potrebbe provare a convincere il Bayern attraverso un prestito oneroso, pari alla quota di ammortamento del cartellino, con obbligo di riscatto fino ad arrivare a 20-25 milioni, bonus compreso. Per ora, non è partita nessuna trattativa, ma il suo nome resta in lizza per la società nerazzurra, in una rosa che vanta diversi calciatori giovani e di livello internazionale.