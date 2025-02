Inter, affare con il Manchester: è uno dei migliori talenti inglesi

L’Inter potrebbe presto mettere in piedi un affare con il Manchester e aggiudicarsi uno dei migliori talenti inglesi: i dettagli dell’affare

Marotta e Ausilio sono stati piuttosto fermi nelle ultime due sessioni di calciomercato, un po’ perché era difficile migliorare la rosa senza corposi investimenti, un po’ per i diktat di Oaktree che ha scelto essenzialmente di puntare su calciatori giovani e dal grande avvenire.

Nel prossimo futuro, però, le cose andranno in maniera piuttosto diversa. Molti calciatori sono destinati a lasciare il club e ciò provocherà l’abbassamento del monte ingaggi oltre che il ringiovanimento della rosa. Le grandi manovre riguarderanno il centrocampo, reparto per cui è stato già acquistato un talento interessante come Sucic, ma per cui si va alla ricerca dell’erede di Mkhitaryan.

L’armeno non è più giovanissimo e bisogna pensare al futuro senza di lui, anche perché il suo rendimento nell’ultimo periodo non ha soddisfatto molti tifosi. In attesa di capire anche le evoluzioni per il futuro di Davide Frattesi, diversi prospetti interessanti restano in lista, ma potrebbe emergere anche un’occasione interessante in Premier League.

Mount può lasciare il Manchester United a fine anno: c’è anche l’Inter

In molti hanno etichettato Mason Mount come uno dei migliori talenti inglesi, ma dopo un grande inizio nel principale campionato britannico, le sue prestazioni sono scese di rendimento, soprattutto da quando veste la maglia del Manchester United.

Il centrocampista è rimasto invischiato nella scia di prestazioni negative dei Red Devils, finiti nella parte destra della classifica e lontanissimi dall’Europa anche dopo l’arrivo di Amorim. I numeri di Mount sono assolutamente deludenti: ha giocato solo sette partite di Premier in questa stagione, di cui la maggior parte da subentrante. All’attivo ha zero gol e zero assist, segno di come non sia al centro del progetto rosso.

I suoi agenti sono al lavoro e potrebbero trovargli una nuova sistemazione già per la prossima stagione. La sua valutazione è calata a picco ed è arrivata a 30 milioni di euro, ma il suo ingaggio resta molto alto. L’Inter lo inserirebbe in rosa proprio nel ruolo di Mkhitaryan, ma sarebbe disposta a portarlo a Milano solo in prestito con diritto di riscatto e con un aiuto importante per il pagamento dello stipendio.