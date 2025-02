Inter su uno dei migliori talenti della Bundesliga: ‘sconto’ per chiudere

L’Inter ha messo gli occhi su uno dei migliori talenti della Bundesliga: uno sconto può aiutare i nerazzurri a chiudere

Il calciomercato estivo è ancora lontano, ma l’Inter si sta iniziando a muovere per delineare gli obiettivi che potrebbero arrivare a Milano la prossima estate. I nerazzurri hanno necessità di chiudere almeno tre colpi almeno in tutte le zone del campo e a essere interessato potrebbe essere soprattutto il centrocampo.

Mentre il futuro di Davide Frattesi resta ancora nebuloso e c’è chi è convinto che la mezzala lascerà Milano la prossima estate a suon di milioni, bisogna anche lavorare sull’erede di Mkhitaryan e su un eventuale nuovo mediano davanti la difesa, soprattutto se Asllani dovesse partire. C’è un nome in particolare dalla Bundesliga che l’Inter sta continuando a seguire con grande attenzione e si tratta di uno dei migliori talenti che gioca in Germania.

Can Uzun piace all’Inter: i termini del possibile affare

Ha solo 19 anni, ma Can Uzun sta scalando rapidamente le gerarchie in Europa. Ha già esordito con la Nazionale turca, sotto l’ala protettiva di un leader come Hakan Calhanoglu, e sta giocando sempre di più con l’Eintracht Francoforte, nonostante non abbia ancora conquistato un posto da titolare fisso.

Sono 15 le partite in campionato, caratterizzate da 4 gol e un assist. Si tratta di un bottino importante per un ragazzo così giovane, che è già stato apprezzato per le sue qualità offensive. La sua valutazione si attesta sui 12 milioni di euro, cifra che potrebbe bastare all’Inter per strapparlo ai tedeschi. Il calciatore è ancora tutto da formare ma ci sono pochi dubbi sulle sue qualità, per cui Marotta e Ausilio potrebbero insistere per chiudere.