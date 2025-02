Non solo Yuri Alberto: l’Inter vuole un altro attaccante brasiliano

L’Inter è stata accostata a Yuri Alberto negli ultimi giorni: i nerazzurri però potrebbero puntare anche un altro attaccante brasiliano

Il reparto offensivo dell’Inter subirà diversi cambiamenti nei prossimi mesi e questa ormai non è più una novità. I nerazzurri saluteranno Arnautovic e Correa a parametro zero, ma anche Mehdi Taremi è a rischio dopo un’annata al di sotto delle aspettative dell’iraniano con il club meneghino. Se arriverà l’offerta giusta, l’ex Porto partirà ma bisogna pensare anche ai sostituti.

Il primo nome in lista resta quello di Santiago Castro, ma il bomber del Bologna è solo uno dei profili in lizza, visto che i nerazzurri stanno guardando con grande attenzione anche ai profili dal Sud America, dove ci sono stati diversi blitz e missioni per individuare i profili migliori.

Non a caso, negli ultimi giorni si è parlato a più riprese di Yuri Alberto, un attaccante che ha segnato tantissimo in Brasile nella scorsa stagione. Non è l’unico profilo che l’Inter sta monitorando, visto che un altro giovane brasiliano è entrato nella lista della dirigenza.

L’Inter monitora Igor Jesus: chi è e perché piace

Se Yuri Alberto ha caratteristiche ben precise negli ultimi trenta metri e un fiuto per il gol che potrebbe fare comodo ai nerazzurri, lo stesso vale per Igor Jesus. Parliamo di una punta centrale che gioca con il Botafogo e ha aumentato rapidamente la sua valutazione dopo una serie di ottime prestazioni.

Il suo valore di mercato ora è di 15 milioni di euro, con un contratto in scadenza il 31 dicembre 2027 che lo blinda con il club brasiliano. Nell’autunno 2024 ha esordito con la nazionale verdeoro a 22 anni con la maglia numero nove sulle spalle, realizzando un gol in quattro partite.

L’Inter potrebbe prenderlo e aspettare il suo ambientamento in Europa, ma anche girarlo in prestito al Bologna proprio per arrivare a Castro e dando il tempo al centravanti di fare bene in Serie A e capire le dinamiche del nostro campionato. Non è iniziata ancora una vera e propria trattativa, ma nei prossimi mesi si potrebbe lavorare con gli intermediari per trovare una base d’intesa.