Nuovo attaccante dalla Serie B: l’Inter può chiudere per 10 milioni

Non ci sono dubbi: l’attacco dell’Inter cambierà profondamente per la prossima stagione. Ausilio può chiudere un affare in Serie B

C’è voglia di grandi risultati e trofei per l’Inter, alla ricerca di risultati importanti in Champions League e con tutta la volontà di confermare il titolo di campioni d’Italia conquistato in questa stagione. Non è sempre facile, però, arrivare al primo posto, soprattutto dopo due sessioni di calciomercato che hanno essenzialmente confermato il gruppo, senza portare in dote grosse novità.

In attacco, però, dovranno esserci per forza la prossima estate. Lautaro Martinez non di discute, nonostante un po’ di alti e bassi quest’anno, e lo stesso vale per Marcus Thuram, che la dirigenza vuole blindare eliminando la clausola rescissoria presente nel suo contratto.

Alle loro spalle, però, c’è un reparto da rifondare. Correa e Arnautovic sono ormai sicuri dell’addio, vista la scadenza del loro contratto a fine stagione. E non è più certo neanche il futuro di Mehdi Taremi: la dirigenza vuole abbassare l’età media del gruppo e tagliare il monte ingaggi, per cui se arrivasse un’offerta importante per l’iraniano, tutti sarebbero costretti a prenderla in considerazione.

Nuova opportunità per l’Inter in Serie B: asse con il Sassuolo

Vista la situazione nel reparto offensivo, potrebbe tornare utile un’opportunità di calciomercato emersa negli scorsi mesi. Armand Laurienté era stato proposto la scorsa estate, ma le alte richieste del Sassuolo non hanno mai davvero fatto decollare l’affare.

Si tratta di un calciatore ancora giovane, dalla grande velocità e bravo nell’uno contro uno, che potrebbe fare la differenza anche a gara in corso nello scacchiere di Inzaghi. In Serie B sta facendo molto bene e trascinando il Sassuolo nella corsa verso la massima categoria italiana. Ha già realizzato 13 gol e 5 assist in 24 presenze, dando continuità alle sue prestazioni anche sotto il profilo realizzativo.

Per questo, potrebbe essere avvicinato alla porta e fare bene come seconda punta pura nel 3-5-2. L’Inter l’ha messo in lista e ci pensa, anche se in attacco ha altri obiettivi principale. Nel corso dell’estate, il suo nome potrebbe tornare in auge, ma difficilmente si andrebbe oltre i 10 milioni di euro per chiudere la trattativa. E a quelle cifre il Sassuolo potrebbe fare resistenza.