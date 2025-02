Inter, annuncio di mercato in diretta: “Porterei con me Dumfries e altri due”

Il terzino destro olandese sta facendo benissimo in Serie A. Ma c’è chi sta pensando di portare via lui e non solo dall’Italia

Dopo una prima parte di stagione in cui Simone Inzaghi gli preferiva spesso Darmian e subentrava a partita in corso, Denzel Dumfries si è preso i galloni di titolare per il ruolo di esterno destro a tutta fascia. Con ottimi risultati.

Lo scorso 27 novembre il terzino olandese ha rinnovato il suo contratto con l’Inter fino al 2028 e questo sembra avergli dato maggiore tranquillità, ma anche più responsabilità in quanto punto di forza della squadra. L’inizio del nuovo anno è stato fantastico: doppietta all’Atalanta nella semifinale di Supercoppa Italiana a Riyad e poi tre gol in tre partite di fila in Serie A contro il Bologna e l’Empoli in casa e contro il Lecce in trasferta.

Prestazioni che lo hanno fatto balzare in alto nella classifica dei beniamini dei tifosi interisti, ma che hanno altresì attirato l’attenzione dei top club europei su di lui in ottica calciomercato. Per ora l’ex Psv Eindhoven è concentrato sul finale di stagione, con i nerazzurri ancora impegnati nella corsa scudetto oltre che in Champions League e in Coppa Italia. Ma in estate il suo nome potrebbe tornare di attualità.

Calciomercato Psg, Fratini punta Dumfries: “Normale avere una lista ruolo per ruolo”

Dumfries è stato spesso accostato ai club di Premier League oltre che al Barcellona. Ma adesso potrebbe spuntare una nuova pretendente per l’esterno della Nazionale Oranje, ossia il Paris Saint-Germain.

Nella rivoluzione societaria che i campioni di Francia si apprestano ad operare nella prossima stagione, anche un italiano potrebbe entrare a far parte del club transalpino. Si tratta del talent scout Michele Fratini, maggiore indiziato al ruolo di capo scout del Psg per la stagione 2025-26. Intervenuto sul canale Youtube di Calciomercato.it, il diretto interessato ha spiegato che “è normale che quando un addetto ai lavori va in giro, deve avere una lista di calciatori ruolo per ruolo che potrebbe suggerire e consigliare laddove ci fosse l’opportunità di lavorare in un grande club.

Concentrandoci sulla Serie A, in porta farei il nome di Carnesecchi, anche se potrebbe sembrare scontato. Poi porterei Dumfries a destra: su quella fascia hanno già avuto Cancelo e Hakimi, due ex interisti. In attacco invece direi più Retegui di Lookman, che si è promesso alla Premier: di Mateo ne parlavo bene dopo la stagione non troppo positiva al Genoa ed ora è il centravanti titolare della Nazionale italiana oltre che il capocannoniere del campionato”.