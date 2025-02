Inter, maxi scambio per Tonali: ‘sacrificio’ enorme

L’ex Milan potrebbe tornare in Serie A la prossima estate: anche l’Inter potrebbe farci un pensierino, puntando su uno scambio

Alcuni club italiani potrebbero provarci sul serio. Da parte sua, Sandro Tonali potrebbe essere molto interessato a un ritorno in Italia. Sull’ex Milan, c’è l’interesse di molte squadre. Il centrocampista potrebbe infatti rivelarsi un target importate per Inter, Napoli e Juve.

Il Newcastle non ha bisogno di vendere, e difficilmente aprirebbe a formule basate sul prestito con il diritto o l’obbligo di riscatto. La valutazione è comunque scesa in questi anni: il prezzo fissato dal mercato, stimabile anche sul valore al bilancio per il 2026, è di circa 35 milioni.

Secondo calciomercato.it, la squadra maggiormente interessata in questo momento è la Juve. E Cristiano Giuntoli potrebbe avere già in mano la pedina giusta per ingolosire il Newcastle. Si tratterebbe di Douglas Luiz, un acquisto abbastanza deludente per i bianconeri. Il brasiliano, infatti, non è riuscito a incidere a causa di problemi di adattamento e fisici.

80 milioni per Yildiz o scambio con Tonali

L’idea potrebbe dunque essere quella di proporre al club inglese l’ex Aston Villa più un piccolo conguaglio economico. Ma ci sono anche altre possibilità. Per esempio farsi offrire Tonali come parziale contropartita per cedere un bianconero.

“Una possibilità porterebbe così allo scambio per l’ex rossonero con il Newcastle, che in casa Juve segue con interesse anche gli scenari su Yildiz“, si legge su calciomercato.it. Per il sito, senza l’accesso in Champions League, la Juve potrebbe infatti essere costretta a sacrificare il giocatore attualmente più richiesto in rosa, ovvero il giovane turco.

Vendendolo a 80 milioni, potrebbe pensare di sostituirlo con un altro giovane promettente, magari con il connazionale Arda Guler, sempre più insofferente per lo scarso minutaggio al Real Madrid. Oppure, trattando con il Newcastle, Giuntoli potrebbe farsi offrire 35 milioni più il cartellino di Tonali.

C’è poi chi sostiene che la Juventus potrebbe avere addirittura già imbastito un’operazione con il Newcastle per uno scambio fra Tonali e Douglas Luiz. In realtà il mediano ex Milan ha estimatori anche in Premier. Nelle scorse settimane si è parlato spesso dell’interesse da parte dell’Arsenal. Dopodiché, sono arrivate voci anche su possibili sondaggi da parte di Manchester United e Chelsea.

Colpi a centrocampo: gli obiettivi nerazzurri

Il ventiquattrenne di Lodi, che ha lasciato l’Italia prima di essere investito dallo scandalo del calcio-scommesse, potrebbe sentirsi pronto a un ritorno in patria. Piace anche all’Inter, ma è difficile pensare che Oaktree possa investire oltre 35 milioni per un colpo a centrocampo, considerando che è già stato preso Sucic e che con la cessione di Frattesi si potrebbe al massimo pareggiare la spesa. Inoltre, Ausilio ha appena dichiarato di augurarsi una permanenza dell’ex Sassuolo.

Anche se questa è la sua prima vera stagione in Premier, Tonali potrebbe essersi già reso conto di essere più adatto alla Serie A. Tornerà in Italia? A quel punto, la squadra più accreditata per accoglierlo è la Juventus.

Mentre il connazionale Cambiaso sembra destinato al percorso inverso. A gennaio si era aperta la possibilità di una cessione al City. E la pista non si è mai chiusa. La cessione potrebbe essere stata posticipata a giugno con valori sempre intorno ai 60 milioni. Dusan Vlahovic non è più una pedina appetibile. Ormai, la Juve lo cederebbe pure per una ventina di milioni.