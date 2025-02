Verso Inter-Lazio: si ferma Zalewski: Thuram parzialmente in gruppo

Correa si è sottoposto ad esami strumentali: esclusione lesioni. Da Frattesi a Carlos Augusto, le ultime da Appiano

In casa Inter è vigilia della sfida con la Lazio che mette in palio la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia. Domani non ci saranno di nuovo sia Thuram che Carlos Augusto, ma il francese oggi ha lavorato parzialmente in gruppo. C’è quindi ottimismo per il suo rientro col Napoli.

Per quanto riguarda Correa, sabato col Genoa uscito con un trauma distorsivo al ginocchio sinistro, gli esami hanno escluso lesioni. Va registrato invece lo stop di Zalewski: il jolly polacco è alle prese con un problema al polpaccio. Anche lui ha effettuato esami strumentali e domani non sarà a disposizione di Inzaghi. Da valutare invece Frattesi, ancora non al meglio.