Fabregas al posto di Inzaghi: ribaltone Inter in panchina

Al Como ha dimostrato di essere un allenatore di talento e personalità, ma anche con grande umiltà: nel suo futuro c’è una big

Qualcuno già se lo figura come tecnico del Barcellona. C’è poi chi ipotizza una lunga permanenza al Como e chi invece prevede un passaggio in un club di alta classifica in Italia, come la Roma, il Milan o la Juve. Infine, non mancano coloro che lo hanno già investito del titolo di erede di Inzaghi all’Inter… Cesc Fabregas sembra in effetti aver sviluppato un legame particolare con il club nerazzurro.

In varie interviste ha lodato il lavoro di Inzaghi e dopo la sfida contro l’Inter ha dichiarato alla stampa di voler incontrare l’allenatore dell’Inter per chiedergli alcuni consigli. Quel confronto c’è stato e pare che il tecnico piacentino sia riuscito in pochi minuti a illuminare il trentasettenne di Arenys de Mar su come gestire i movimenti a centrocampo.

Al di là della simpatia e della stima reciproca fra tecnici, sembra poi che l’ex stella del Barcellona sia anche in ottimi rapporti con la dirigenza nerazzurra. Ecco perché in tanti si lasciano andare a previsioni future, immaginando una possibile collaborazione nei prossimi anni.

Michele Criscitiello di Sportitalia è fra coloro che sembrano immaginare per Fabregas un futuro in nerazzurro. Nel suo editoriale per la rete privata, il giornalista avellinese ha voluto commentare le critiche subite da Simone Inzaghi nelle ultime giornate, giudicandole come poco equilibrate.

“L’allenatore dell’Inter non è stato mai ben visto da una parte della società, da quasi tutta la tifoseria e da una fetta della stampa“, ha dichiarato Criscitello. “Il problema è che Inzaghi ha resistito solo perché con il lavoro e i risultati ha dimostrato di essere più forte dei tranelli e dei giochini. L’Inter è l’unica che ha fatto una grande Champions e nonostante questo Inzaghi deve sentire commenti inutili. Credo sia assurdo che sia attaccato per una partita sbagliata“.

Paz e Fabregas all’Inter: Criscitiello parla dei piani nerazzurri

“L’Inter sta vedendo spesso Paz del Como“, ha aggiunto il giornalista avellinese, “e, l’occhiolino a Fabregas, alcuni dirigenti lo hanno già fatto. Il fondo, i nuovi capi, per dirla tutta, hanno nel mirino più i dirigenti che l’allenatore. Anche l’ultimo mercato estivo fatto di trentenni a parametro zero non è piaciuto“.

Tornando a Fabregas e alla famosa chiacchierata che lo spagnolo si è fatto con Inzaghi, è facile associare quel colloquio a un’evoluzione del gioco del Como. Dopo il confronto fra i tecnici, i lariani hanno cominciato a scambiare molto le posizioni in campo, soprattutto in mezzo. Dunque, Fabregas è riuscito a comprendere la lezione e a metterla in pratica. Si sta già preparando per poter portare avanti all’Inter la filosofia di gioco di Inzaghi.

Ausilio, qualche giorno fa, ha ribadito che la società è entusiasta di Inzaghi e che, per quanto gli riguarda, il tecnico piacentino potrebbe rimanere in nerazzurro anche dieci anni. Le stesse cose le ha ripetute in altre occasioni Marotta. Tutto, però, dipende dai risultati della stagione. Perdere un altro Scudetto per Inzaghi potrebbe rappresentare un fallimento imperdonabile.

Criscitiello ha però insinuato che Marotta e Ausilio potrebbero da tempo non nutrire più piena fiducia in Simone Inzaghi. Sono chiacchiere. Che la società possa valutare, per ogni ruolo, profili da tenere d’occhio è verosimile, ma che oggi Fabregas sia già considerato un’alternativa a Inzaghi è falso: finora il tecnico dell’Inter ha lavorato bene e tutti possono dirsi soddisfatti del suo operato.