Inter-Lazio, probabili formazioni: Inzaghi promuove sette talenti

Stasera si gioca Inter-Lazio, partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia: le scelte di Inzaghi e Baroni e i talenti aggregati alla prima squadra

L’Inter non può fermarsi e nonostante lo scontro diretto decisivo contro il Napoli, i nerazzurri vogliono onorare e fare bene anche in Coppa Italia, una competizione che Simone Inzaghi non ha mai tralasciato. Il turnover, però, è obbligato visto i tantissimi impegni di questa parte di stagione e nessuno vuole correre il rischio di perdere i big della rosa, anche in ottica Champions League.

In porta ci sarà ancora Josep Martinez, alla luce dell’infortunio di Sommer. Il terzetto difensivo dovrebbe essere composto da Pavard, de Vrij e Bisseck, con Bastoni e Acerbi a riposo in ottica Napoli. Sulla fascia sinistra è obbligata la scelta di Dimarco, mentre sulla destra agirà Darmian con Dumfries pronto a entrare al posto di uno dei due.

Il centrocampo vedrà agire Zielinski, Asllani e Mkhitaryan, visto che Frattesi non è ancora al top sotto il profilo fisico. Spazio al turnover anche in attacco: Inzaghi dovrebbe puntare sulla coppia formata da Taremi e Arnautovic. Anche in casa Lazio ci sono diverse novità: continuano i problemi nel reparto offensivo con Tchaouna da falso nove. In campo anche Lazzari, Gigot e Pellegrini, che punta al reintegro e avrà una chance da titolare.

Inter (3-5-2): J. Martinez; Pavard, De Vrij, Bisseck; Darmian, Zielinski, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Arnautovic. All. Inzaghi.

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gila, Gigot, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Tchaouna. All. Baroni.

I talenti promossi da Inzaghi per Inter-Lazio

Inter-Lazio potrebbe anche essere l’occasione per vedere in campo tanti prodotti del settore giovanile nerazzurro. Inzaghi infatti ha scelto di aggregare anche Luka Topalovic, in un periodo di forma straordinario con l’Under 19, Christos Alexiou, Thomas Berenbruch, Matteo Cocchi e Giacomo De Pieri, che aveva già esordito in Champions League quest’anno e ha ben figurato contro il Monaco.

A questi vanno aggiunti i due portieri Alessandro Calligaris e Alain Taho, visto che Sommer e Di Gennaro sono ai box per infortunio. Chissà che non ci sia la possibilità di vedere in azione uno di questi ragazzi di belle speranze, almeno per uno spezzone di partita.