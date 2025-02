Squalifica e infortunio per l’Inter: dieci minuti horror, cosa è successo

L’Inter ha vissuto dieci minuti terribili durante il primo tempo del match di Coppa Italia contro la Lazio: squalifica e nuovo infortunio

Stasera si affrontano Inter e Lazio per la partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia, ma finora le due squadre non hanno offerto un grande spettacolo, anzi. I nerazzurri hanno fatto molta fatica a costruire gioco e a trovare gli attaccanti, che a dir il vero non hanno fatto molto per mettersi in evidenza.

Le brutte notizie non sono finite per la Beneamata durante la prima frazione di gioco. Infatti, Kristjan Asllani è stato ammonito durante la prima frazione di gioco dopo un contrasto a centrocampo. L’albanese era diffidato per cui salterà l’eventuale semifinale di Coppa Italia. E si tratta di un’alternativa importante, soprattutto per dare fiato ad Hakan Calhanoglu.

Pochi minuti dopo, è arrivata un’altra tegola per Inzaghi. Matteo Darmian si è fermato sulla fascia destra e si è accasciato per terra toccandosi il bicipite femorale della coscia destra. Pochi secondi dopo diversi compagni hanno chiamato il cambio e Inzaghi ha chiamato la sostituzione. Al posto del laterale è entrato Denzel Dumfries. Si tratta di un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra.

Dalla paura alla delizia: Arnautovic fa esplodere San Siro

Un’Inter brutta e poco efficace dalla metà campo in su sembrava dover metabolizzare un’altra brutta notizia. Marko Arnautovic, infatti, è rimasto a terra dolorante per un paio di minuti dopo aver poggiato male il tallone d’Achille.

Dopo una buona dose di ghiaccio spray, l’austriaco è riuscito a tornare in campo, facendo tirare un bel sospiro di sollievo a Inzaghi. Non solo, perché l’ex Bologna è riuscito anche a realizzare un gol magnifico per il vantaggio dei suoi. Il bomber dopo azione da calcio d’angolo ha calciato al volo il pallone con il mancino segnando una rete stupenda e sbloccando una gara che sembrava essersi messa parecchio male.