Inter penalizzata, addio Marotta League: -13 in classifica

La squadra nerazzurra paga il maggior numero di errori arbitrali di valutazione in stagione, sono tredici le situazioni di gioco sfavorevoli. I dati in mano a Carlo Nesti parlano chiaro

L’Inter ha recuperato il minimo svantaggio maturato nel corso dei mesi passati nei confronti del Napoli, stagliandosi finalmente capolista in Serie A verso la fine di febbraio.

Soltanto pochi giorni adesso separano il gruppo nerazzurro di Simone Inzaghi dalla super sfida del sabato in programma con la formazione di Antonio Conte, che per molti potrebbe già decidere le sorti del campionato nonostante manchino all’appello ancora molte partite. Da qui a maggio potrebbe infatti ancora accadere di tutto ed è presto per tirare le somme.

Eppure c’è qualcuno che ha già iniziato a fare qualche conticino extra. Basandosi non tanto su quel che le due squadre rivali potrebbero guadagnare nel prossimo futuro, quanto piuttosto su quel che hanno perso per strada in passato. Si parla di punti e situazioni di gioco a favore o contro, nello specifico.

Di quei punti e quelle situazioni che sarebbero potute essere nelle mani delle squadre se queste non fossero stato oggetto, nei vari impegni stagionali trascorsi, di errori di valutazione più o meno grossolani da parte degli arbitri di stanza, facenti capo alla federazione. Ma procediamo per gradi, seguendo il ragionamento fatto da Carlo Nesti.

Errori arbitrali pro-Inter? Tutt’altro, nerazzurri ‘vittime’ del sistema secondo l’Arbitrometro

L’analisi promossa poggia sull’Arbitrometro, un conteggio numerico che prende in esame tutti gli errori arbitrali commessi nell’arco delle varie giornate di Serie A sino ad oggi, facendo affidamento sulla moviola de ‘La Gazzetta dello Sport’.

All’interno di questa speciale classifica, aggiornata alla ventiseiesima giornata di campionato, l’Inter sarebbe penultima fra le big. Ovvero, la seconda squadra maggiormente penalizzata, a quota -13. Fanno peggio, loro malgrado, soltanto Lazio (-15) e Torino (-38).

Al contrario, al vertice della classifica si vedono Juventus, Atalanta e Fiorentina. Tutte, in altri termini, ‘favoreggiate’ dagli errori arbitrali nelle varie situazioni di gioco in partita.

Anche Maurizio Pistocchi in un recente commento sul proprio profilo ‘X’ ha ripreso il conteggio generato da Nesti, puntualizzando che tale sistema ribalterebbe le tante accuse sulla ‘Marotta League’.