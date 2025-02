Non ce la fanno, nulla da fare: saltano Napoli-Inter

A tre giorni dalla supersfida del ‘Maradona’, due notizie agitano l’attesa del tecnico: il responso medico non lascia spazio a dubbi

Sarebbe stato davvero difficile, quanto meno fino a quattro settimane fa, immaginare che Napoli ed Inter sarebbero arrivate allo scontro diretto del ‘Maradona‘ coi nerazzurri freschi di sorpasso alla compagine partenopea. Il pareggio conseguito nel derby di Milano dai Campioni d’Italia – che poi hanno anche collezionato due sconfitte quasi in serie, contro Fiorentina e Juventus – sembrava aver aperto le porte ad una fuga degli azzurri.

Un vantaggio, quello del Napoli, che avrebbe potuto addirittura essere incrementato, considerando appunto le brusche frenate della rivale. Macché. Le prime avvisaglie delle inaspettate difficoltà della squadra di Conte erano arrivate già all’OIimpico di Roma, quando i giallorossi erano riusciti a strappare un pareggio quasi a tempo scaduto.

La successiva gara interna con l’Udinese, nonché il successivo viaggio a Roma ma stavolta per affrontare la Lazio, ha ripetuto il copione: il Napoli va avanti ma poi si fa raggiungere sul pareggio. Domenica scorsa, nel lunch match della 26esima giornata, il definitivo patatrac: la sconfitta di Como, unita alla sofferta vittoria dei meneghini sul Genoa, ha certificato il clamoroso sorpasso in vetta. Allo scontro diretto a Fuorigrotta sarà l’Inter a giocare presumibilmente per due risultati su tre. Ma non finisce qui, come avrebbe detto un mitico anchorman della televisione italiana.

Napoli-Inter, Conte perde i pezzi: che tegola per il tecnico

Dopo aver fatto a meno, nelle ultime gare, di colui che, dopo la partenza di Kvaratskhelia, era diventato titolare nel ruolo nonchè ottimo interprete della manovra offensiva del Napoli, il tecnico salentino ha appena incassato una notizia raggelante. Una doppia tegola che certamente rappresenta un grattacapo in più in vista della supersfida di domenica 2 marzo alle ore 18.

Oltre a ricevere notizie poco rassicuranti sul recupero di David Neres – che non sarà della partita – gli azzurri devono fare i conti con un’altra cattiva notizia proveniente dall’infermeria. Uscito malconcio dalla battaglia del ‘Sinigaglia‘, Frank Anguissa – uno dei leader dei partenopei – si è sottoposto a dei controlli clinici per verificare l’entità del risentimento muscolare accusato. La beffa è servita.

“Nel finale del match contro il Como Frank Anguissa ha accusato un risentimento muscolare. Il calciatore azzurro si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba destra“, si legge in una nota ufficiale diffusa dal club azzurro.

Niente Inter per il camerunese, che sarà costretto a saltare con tutta probabilità anche le successive sfide contro Fiorentina e Venezia. Il centrocampista potrebbe rientrare a disposizione il 30 marzo per la gara contro il Milan.