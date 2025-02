Sciolti gli ultimi dubbi, ora è certo: addio Inter a luglio

Inzaghi avrà bisogno di tutti gli effettivi in un finale di stagione ricco di impegni tra Serie A, Champions e Coppa Italia. Per uno dei nerazzurri, tuttavia, l’addio è stato già deciso

Con la vittoria contro la Lazio nel quarto di finale di Coppa Italia, l’Inter resta in corsa su tre fronti. Si prospetta, dunque, un calendario pienissimo per i nerazzurri che già nei primi quindici giorni di marzo disputeranno cinque partite contro Napoli, Monza e Atalanta in Serie A e il Feyenoord nel doppio confronto degli ottavi di Champions.

Partite nelle quali Inzaghi spera di avere tutti gli effettivi a disposizione per garantirsi più alternative possibili in formazione. Contro la Lazio, sono arrivate buone risposte da chi sta giocando meno. Zielinski ha disputato una delle migliori partite in nerazzurro mentre Arnautovic e Correa sono stati decisivi in entrambi i gol. Splendida la voleé dell’austriaco da fuori area per la rete del vantaggio dopo un primo tempo senza sussulti. Correa, invece, si è procurato, con un’incursione in area, il calcio di rigore poi trasformato da Calhanoglu con la solita freddezza.

Inter, è tutto deciso: sarà addio a fine stagione

Il modo migliore per entrambi per cominciare quelli che saranno, a meno di colpi di scena, gli ultimi tre mesi della loro esperienza in nerazzurro. Sia Arnautovic che Correa lasceranno l’Inter a scadenza di contratto. A 36 anni (li compirà il prossimo aprile), impossibile il rinnovo per l’attaccante austriaco con l’Inter che punta a rinnovare il reparto d’attacco con innesti giovani e già pronti per Serie A e Champions League. E’ più giovane del collega ma non rinnoverà anche Correa, il cui addio alleggerirà il bilancio dei nerazzurri di uno stipendio da 4 milioni di euro netti a stagione.

Per la loro sostituzione sono spuntati già i primi nomi, su tutti quelli di Santiago Castro del Bologna e Nico Paz del Como, due giovani con una valutazione molto elevata sui quali l’Inter potrebbe investire non solo per garantirsi almeno un’alternativa affidabile e già pronta per Lautaro e Thuram ma anche e soprattutto in una prospettiva di lungo periodo per dare stabilità al reparto. A proposito di alternative di valore, attenzione ancora a Jonathan David, ormai destinato a liberarsi a parametro zero dal Lille.

E Arnautovic e Correa che fine faranno ? Non è da escludere, per entrambi, un’altra esperienza in Serie A, soprattutto per Correa che potrebbe avere, soprattutto per l’età, più appeal rispetto ad Arnautovic. Ovviamente, un ulteriore trasferimento in Serie A per l’attaccante argentino passa anche da una riduzione del suo ingaggio. Per Correa si è ipotizzato anche un ritorno in patria al River Plate, club con cui è cresciuto nel settore giovanile prima di passare all’Estudiantes.