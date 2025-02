Il lungo addio di Taremi all’Inter: nuovo bomber e intreccio con Arnautovic

Il futuro di Mehdi Taremi all’Inter resta fortemente in bilico: c’è un nuovo intreccio con Arnautovic e arriverà un altro bomber

Le certezze ci sono già nell’attacco dell’Inter e corrispondono ai nomi di Lautaro Martinez e Marcus Thuram, ma alle loro spalle si è aperto un vuoto di gol e prestazioni che va avanti fin da inizio stagione e che è davvero difficile da risolvere. Per risolvere la questione, la dirigenza ha scelto di puntare su Mehdi Taremi a parametro zero, ma l’avventura dell’iraniano a Milano non sta andando nel migliore dei modi.

I gol mancano e anche le caratteristiche dell’ex Porto non sono proprio quelle che in molti si aspettavano. Entra poco in area di rigore e non riesce a essere decisivo, almeno non quanto le attese della scorsa estate. I dirigenti dell’Inter hanno sempre fatto cerchio attorno all’acquisto, ma non basta a smentire le sentenze del campo.

Se le cose dovessero andare così, l’addio a fine stagione non è affatto da escludere, anzi è un’ipotesi sempre più probabile, soprattutto se dovesse arrivare l’offerta giusta per convincere il calciatore e i nerazzurri. Intanto, la società sta lavorando per l’arrivo di un nuovo bomber con tanti nomi nel mirino, a partire da Santiago Castro e Jonathan David, due profili diversi, ma che piacciono molto per completare il parco attaccanti.

Le ultime chance per Arnautovic: cosa filtra sul suo futuro

Marko Arnautovic ha dato ottime risposte contro la Lazio in Coppa Italia, segnando un gol stupendo e mostrando sempre di più di essere al centro del gruppo nerazzurro e dello spogliatoio. Ora si parla addirittura di rinnovo di contratto annuale a cifre ribassate per l’austriaco, ma non ci sono ancora evidenze di questo tipo.

Di sicuro, mancano ancora tante partite da qui a fine stagione e Arnautovic può giocarsi il futuro all’Inter. Quando chiamato in causa – e succederà spesso -, l’ex Bologna dovrà dare risposte importanti sotto il profilo realizzativo e nel gioco della squadra. Allora le cose potrebbero cambiare attraverso la continuità, ma per il momento il suo contratto resta in scadenza a fine stagione e non ci sono segnali che le cose vadano in maniera diversa.

Va ricordato, però, che c’è anche un Mondiale per club da onorare, per cui l’austriaco potrebbe restare almeno fino al termine della competizione con un adeguato rinnovo, poi l’Inter potrebbe congedarlo attraverso il pagamento di una penale.