Inter, operazione e tre mesi fuori: fissata la data del rientro

Si preparano al rientro in squadra: per ora, l’Inter non ne ha sentito troppo l’assenza: la riserva ha molta personalità

L’Inter può davvero fidarsi di Josep Martinez? L’ex Genoa, chiamato a sostituire l’infortunato Sommer in uno dei momenti più delicati della stagione, ha stupito con due ottime prestazioni. La prima in campionato, contro la sua ex squadra, e poi in Coppa Italia, contro la Lazio, dove ha saputo dimostrare tecnica, coraggio e concentrazione.

L’anno scorso, in Liguria, lo spagnolo si è fatto notare con tante parate importanti e con interventi non sempre ortodossi ma in molti casi funzionali. Un portiere bravo nel posizionamento e nei riflessi. Così è stato presentato ai tifosi nerazzurri, che avevano reagito con diffuso disappunto al suo acquisto parecchio oneroso.

Pur essendo un prodotto della cantera del Barcellona, Josep Martinez è esploso tardi. Anzi, non è ancora esploso. A ventisei anni è, di fatto, ancora una promessa. Pecca in tecnica, ma eccelle in personalità e nelle uscite. Ora, all’Inter dovrà dimostrare di poter reggere il peso di una maglia importante, brillando per concentrazione e tranquillità.

Il rientro di Sommer: la strategia nerazzurra

Intanto, Yann Sommer sembra aver già messo Atalanta-Inter nel mirino. Potrebbe infatti tornare a disposizione di Inzaghi 16 marzo, per la trasferta importantissima di Bergamo, l’ultimo match prima della sosta nazionali.

Per farlo, dovrebbe però anticipare i tempi applicando un tutore. Secondo quanto trapelato da varie fonti, il portiere svizzero potrebbe provare l’espediente già nei prossimi giorni. Di certo non potrà esserci contro il Napoli, il Feyenoord, il Monza e di nuovo il Feyenoord. Molto dipende anche dalle prestazioni di Martinez: se lo spagnolo continuerà a far bene, non dovrebbe esserci apprensione né fretta di anticipare il rientro dell’ex Bayern Monaco. A quel punto, infatti, si potrebbe sfruttare la sosta per riaverlo al 100% dopo due settimane.

In questi giorni, sulla panchina dell’Inter è stato assente anche Raffaele Di Gennaro. Il terzo portiere, ex Catanzaro, Pescara e Gubbio, è infortunato da quasi tre meni. Anche lui, come Sommer, si era fatto male a un dito. E si è sottoposto a un’operazione. Ma sembra più vicino al rientro. Il primo marzo dovrebbe essere arruolabile. Quindi potrebbe rivedersi tra Feyenoord e Monza.

E l’anno prossimo?

Martinez si sta giocando tanto in questi giorni. L’occasione dell’infortunio di Sommer è stata per lui assai importante. Continuando a giocare bene e a dimostrare personalità potrebbe far cambiare anche i piani di mercato dell’Inter. Fino a qualche giorno fa si è per esempio parlato insistentemente di un interesse nerazzurro nei confronti di Donnarumma. Prima Ausilio e poi l’agente del portiere del PSG hanno smentito queste voci.

Gigio Donnarumma sta ancora pensando a un rinnovo con i parigini. E in ogni caso non sembra interessato a un ritorno in Serie A. Di certo, l’Inter terrà gli occhi aperti. Così come da tempo sembra concentrata sulle prestazioni di due portieri italiani. Il primo è Marco Carnesecchi, che piace da prima che si unisse all’Atalanta. L’altro è Alex Meret del Napoli. Prima di Como-Napoli, sembrava quasi tutto apparecchiato per il rinnovo fra Meret e il Napoli. Il goal incassato su autorete di Rrahmani ha tuttavia riacceso un po’ di tensione fra le parti.

Tutto sembra quindi nuovamente in bilico. Qualora il portiere dovesse rifiutare altre proposte da parte del Napoli, diventerebbe molto più facile pensare a uno scippo a giugno. Sommer e Martinez permettendo… Nessuno dei due portieri attuali dell’Inter sembra infatti intenzionato a fare un passo indietro.