Napoli-Inter, Thuram out: già scelto il sostituto

Il francese è appena rientrato dall’infortunio, valutazioni sulla sua presenza a pieno regime contro il Napoli. Può figurare per metà partita, al suo posto un attaccante in forma

Il momento più atteso della seconda metà di stagione è ormai alle porte: Napoli e Inter si ritrovano nuovamente faccia a faccia per dare una scossa importante ai vertici della classifica di Serie A.

Entrambe le realtà hanno un obiettivo condiviso, per il quale sia Antonio Conte che Simone Inzaghi hanno lavorato in maniera lungimirante nelle passate settimane. Sfruttando al massimo delle proprie possibilità il turnover, sebbene i nerazzurri non se la siano passate granché bene a causa di una emergente predisposizione agli infortuni.

La situazione più preoccupante ha riguardato Marcus Thuram per un fastidio alla caviglia che lo ha costretto a saltare due partite consecutive, contro Genoa e Lazio, anche in vista di un pieno recupero entro la fine del mese corrente. Oggi però il prezioso centravanti francese è tornato a disposizione del tecnico nell’allenamento odierno tenutosi assieme sui campetti della Pinetina assieme al resto del gruppo.

Questa buona notizia fa sospirare positivamente i tifosi, perché lascia intendere che Thuram verrà regolarmente convocato contro il Napoli e potrebbe eventualmente partire dal primo minuto. Con qualche riserva, a discrezione dello staff.

Thuram per metà partita, poi potrebbe toccare ad Arnautovic

Essendo appena rientrato dall’infortunio, Thuram potrebbe non avere tutti e novanta i minuti nelle gambe. Pertanto, è altamente probabile che sia stata già messa in conto la possibilità di attuare una sostituzione a ridosso del sessantesimo minuto di gioco, come da prassi nerazzurra in queste circostanze.

Del resto, Inzaghi non rischierebbe mai di forzare la presenza a pieno regime di uno dei propri elementi migliori, essendoci una buona fetta di stagione ancora da disputare. Tantomeno gli verrà chiesto di spingere al massimo delle proprie possibilità, onde evitare improvvise ricadute. Il re-inserimento dovrà essere graduale.

Nessun dubbio sul fatto che l’eventuale sostituto incaricato di affiancare Lautaro Martinez in attacco possa essere Marko Arnautovic, dall’alto del buon momento di forma recente e reduce dal meraviglioso eurogol che ha fatto impazzire i tifosi nel quarto di finale di Coppa giocato contro la Lazio.

Meno probabile, invece, che la scelta ricada sull’iraniano Mehdi Taremi, ancora poco lucido nello sbrigare le mansioni offensive a lui assegnate.