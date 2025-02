È stato messo fuori rosa: dalla Juve all’Inter a zero!

Vicino al rientro o destinato all’eterna tribuna? Intorno all’attaccante della Juve persiste una coltre di mistero

Qualche tifoso della Juve si domanda se sarebbe cambiato qualcosa nella stagione bianconera avendo a disposizione un altro attaccante al posto del deludente Vlahovic nella prima parte della stagione caratterizzata da un numero incredibile di pareggi e pochi goal.

Arkadiusz Milik è ancora un giocatore della Juve. A quanto pare ha recuperato dall’infortunio ma non si trova a Torino: è ancora in Polonia ad allenarsi da solo. Secondo alcune voci, in sostanza è stato messo fuori rosa. Il motivo? La dirigenza non avrebbe gradito la sua decisione di operarsi prima di ottenere il consenso dallo staff medico bianconero. Dopo l’eliminazione della Juve dalla Coppa Italia e lo sfogo in diretta tv di Thiago Motta, c’è però anche chi immagina che il polacco possa essere reintegrato in rosa.

Motta ha parlato di giocatori senza voglia, incapaci di dare tutto per la squadra, e ha promesso scelte volte a dare un segnale preciso. Dusan Vlahovic, fra i più criticati dai tifosi durante la partita contro l’Empoli, per le occasioni sbagliate e il rigore tirato in cielo, non è però apparso come il destinatario principale delle critiche del tecnico. Pur sbagliando molto, il serbo si è impegnato…

Inoltre, sarebbe complicato per Motta escluderlo totalmente dalle rotazioni, anche perché la Juve non vuole che il suo cartellino si svaluti ulteriormente. Pensare a un ritorno in campo del polacco come prima alternativa a Kolo Mauni è oggi poco verosimile. Milik è fermo da giugno, quando si è infortunato al ginocchio prima di prendere parte all’Europeo. E da allora ha subito un paio di operazioni per riparare il danno. Le cose non sono andate come previsto: il suo rientro è stato ritardato più volte a causa di ricadute e nuovi intoppi.

Il ritorno in azione di Milik non è dunque uno scenario possibile nel breve termine. Quindi Thiago Motta continuare a puntare su Dusan Vlahovic e Randal Kolo Muani. E anche se il polacco dovesse tornare alla Continassa nelle prossime settimane, l’italo brasiliano dovrebbe comunque accontentarsi di un giocatore molto indietro a livello atletico, cui servirebbero diverse settimane, o addirittura mesi, per riacquistare la forma partita.

Ecco perché Milik potrebbe aver già giocato la sua ultima partita con la Juventus. In questo senso si parla già del suo futuro. Ci sono squadre di A interessate al suo profilo. Potrebbe interessarsi anche l’Inter?

Arkadiusz Milik all’Inter a zero: l’attaccante via subito dalla Juve

Il contratto di Milik scade nel 2026, ma club e giocatore, molto probabilmente, si accorderanno per risolvere il contratto a giugno. A quel punto, gli agenti dell’ex Napoli potrebbero offrirlo anche all’Inter. Ovviamente, la risposta dei nerazzurri sarebbe negativa: il polacco non dà alcun tipo di affidabilità dal punto di vista fisico, è stato fermo troppo tempo e non corrisponde, per caratteristiche, agli obiettivi della società.

Sul web, intanto circolano foto e video che mostrano il trentenne ex Gornik Zabrze, Bayer Leverkusen, Augusta, Ajax, Napoli e Olympique Marsiglia in campo, in allenamento con il pallone. Sta quindi davvero recuperando. Ma la Juve sembra comunque vicina a svincolarlo, per liberarlo a zero a giugno.

Contrary to the rumors, Milik is alive and training

pic.twitter.com/cToXqbswi2 — 🎥 The AJC 🏳️🏴 (@The_AJC_) February 21, 2025

Per i bianconeri, il reintegro di Arkadiusz Milik rappresenterebbe infatti una soluzione disperata. Meglio affidarsi ai giovanissimi della NextGen o cercare di recuperare mentalmente e tecnicamente Vlahovic. Anche se Motta ha già scelto da tempo su cui puntare: il nuovo fulcro del gioco bianconero è Mauni.