“Atteggiamenti sbagliati”: Chivu pronto a farlo fuori dall’Inter

Il tecnico rumeno potrebbe incidere anche sulle strategie di mercato. Problemi extra campo, ma c’è anche una questione tecnica

Può una carriera dipendere da una sola partita? È quello che potrebbe capitare a Josep Martinez. Diversi addetti ai lavori pensano che se dovesse fare bene nella finale di Coppa Italia di mercoledì prossimo contro la Lazio, potrebbe essere promosso a titolare della porta dell’Inter per la prossima stagione. Un acquisto in meno sul mercato, ma forse l’ultima parola spetterà a Cristian Chivu.

Di sicuro Sommer andrà via da svincolato e il portiere spagnolo non è disposto a fare da vice a nessun altro. In stand-by la trattativa per Vicario, che aveva già dato il suo ok al trasferimento all’Inter. I compagni di squadra sembrano avere fiducia in lui e molti tifosi già lo preferiscono all’esperto estremo difensore svizzero. Sembra mancare soltanto l’approvazione di Chivu, che tarda ad arrivare per due motivi secondo il Corriere della Sera.

Il primo è legato a fattori extra campo. Il tecnico rumeno non avrebbe gradito alcuni atteggiamenti di Martinez: ritardi agli allenamenti e focus non sempre sul calcio. Tanto da fargli arrivare a dire: “Se Pepo ha giocato poco, sa il perché“. Il secondo è strettamente tecnico: lo spagnolo aveva conquistato Inzaghi con la sua proprietà di palleggio, ma Sommer con i piedi fa scelte meno forzate e con tempi di gioco ormai collaudati.