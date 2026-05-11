Guida arbitro della finale di Coppa Italia: i pesanti precedenti con Lazio e Inter

L’ultima sconfitta dei nerazzurri con il fischietto di Torre Annunziata risale al 2022 ed è indimenticabile

Guida è stato designato per arbitrare la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter in programma mercoledì sera allo stadio ‘Olimpico’ di Roma. Alassio e Baccini saranno gli assistenti, Zufferli il quarto uomo. Al Var ci sarà Mazzoleni, coadiuvato da Di Paolo e Preti.

Nell’annata in corso il fischietto della sezione di Torre Annunziata, quello che non dirige partite del Napoli per avere garantita una serenità familiare (!), ha già arbitrato due volte la squadra di Chivu: in entrambe le gare di campionato, in casa del Pisa e contro il Bologna al ‘Meazza’, Lautaro e compagni sono usciti con un successo.

Il suo bilancio complessivo coi nerazzurri è di 17 vittorie, 10 pareggi e 6 sconfitte. L’ultima delle sei è anche la più cocente e discussa: quella nel derby Scudetto col Milan del 2022, con la rimonta rossonera firmata dalla doppietta di Giroud. Contestatissimo ancora oggi l’intervento dello stesso bomber francese ai danni di Alexis Sanchez, nell’azione finita con la rete dell’1-1.

A proposito di Milan, nella stagione in corso Guida ha arbitro due incontri della Lazio contro la squadra di Allegri. Tutti e due all’Olimpico e tutti e due terminati con un successo biancoceleste per 1-0: il primo a dicembre, ottavi di Coppa Italia, il secondo il 15 marzo che ha spento le chance Scudetto di un Milan poi crollato sul piano psicologico. Ora è persino a rischio la qualificazione alla prossima Champions.

Il bilancio complessivo di Guida con la Lazio è di 12 vittorie, altrettante sconfitte e 8 pareggi. Quest’anno ha diretto i biancocelesti pure contro la Juve a febbraio (2-2) e nello 0-1 dello scorso gennaio conquistato sul campo del Verona.