Inter, Nico Paz più Manu Kone: tesoretto da risparmi e cessioni

Il club nerazzurro può piazzare il doppio colpo chiesto da Chivu per la prossima stagione. Ecco il piano di Marotta e Ausilio

Confermarsi in Italia e fare meglio in Europa. Dopo una stagione molto positiva con la conquista del 21esimo scudetto – e la possibilità di fare il double con la Coppa Italia – l’Inter sta iniziando a pensare al prossimo anno. L’idea è quella di provare ad assecondare le richieste di Cristian Chivu per fare il salto di qualità in Champions League. Due i nomi sul taccuino: Manu Kone e Nico Paz.

Il problema è che per prendere il mediano della Roma e il fantasista del Como (controllato dal Real Madrid) ci vorranno quasi 100 milioni di euro. Il fondo Oaktree è pronto a stanziarne circa 40 per la sessione estiva di calciomercato. Il resto può arrivare dalle cessioni ma anche… dai mancati acquisti. Confermare Josep Martinez in porta (magari riprendendo Filip Stankovic per fare il secondo) può far risparmiare 20-25 milioni per il nuovo portiere.

Stesso discorso per Andy Diouf per il ruolo di vice Dumfries a destra, con Luis Henrique in partenza che può portare 25 milioni. Oltre ai cinque giocatori in scadenza di contratto (solo De Vrij potrebbe rinnovare con ingaggio dimezzato, ndr) a partire possono essere altre pedine non fondamentali per Chivu. Meglio puntare sulla qualità che sulla quantità: il tecnico rumeno non vuole 7-8 nuovi giocatori, ma solo Nico Paz e Manu Kone.