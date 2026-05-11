Infortunio in Lazio-Inter di Serie A, salta la finale di Coppa Italia

I problemi fisici accusati in campionato sono più gravi del previsto: a forte rischio la sfida di mercoledì

A volte ritornano… a Roma. L’Inter vola di nuovo nella Capitale mercoledì prossimo per la finale di Coppa Italia contro la Lazio, appena affrontata e battuta sabato scorso in campionato con un netto 3-0. Dai tifosi sugli spalti ai calciatori in campo: dopodomani sarà tutta un’altra musica, anche se Cristian Chivu si augura che il risultato finale possa essere lo stesso. Ma c’è da fare i conti con l’infermeria.

Assente due giorni fa, Hakan Calhanoglu lavora ancora a parte alla Pinetina e non sarà a disposizione. Sulla via del recupero, invece, Pio Esposito che comunque dovrebbe partire dalla panchina per lasciare spazio alla coppia d’attacco titolare formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Per il resto sono tutti convocati, non essendoci squalificati.

Qualche problema in più potrebbe averlo dall’altra parte Maurizio Sarri. Ancora fuori il portiere Provedel, difficile anche il recupero di Cataldi in mediana. Proverà invece a stringere i denti e ad esserci il capitano Zaccagni. Anche perché in quel ruolo si potrebbe aggiungere l’assenza di Cancellieri: uscito al minuto 56 di Lazio-Inter di Serie A, l’esterno offensivo romano è in dubbio per un infortunio ai flessori da valutare nelle prossime ore.