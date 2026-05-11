Lautaro: “Penso solo all’Inter”. Thuram replica: “Futuro? Non ho…”

Il contratto del capitano nerazzurro scade nel 2029, quello del francese un anno prima

Bisogna ammetterlo, la Thu-La è tornata a dare spettacolo. In campo, ma anche a fuori, a conferma dell’esistenza di un feeling genuino. Questo forte legame tra Lautaro e il Marcus Thuram si è manifestato anche nell’intervista doppia a ‘Sky Sport’. Tra gli argomenti più importanti, il futuro di entrambi.

Quello del capitano sarà sicuramente ancora a tinte nerazzurre: “L’Inter è la mia seconda casa, sono molto felice e ho un contratto lungo (giugno 2029, ndr) con il club. Penso solo all’Inter – ha sottolineato il numero 10 della squadra di Chivu – La mia famiglia vive a Milano, abbiamo anche dei ristoranti qui: non ho motivo per pensare ad altre parti. Sono felice, sono il capitano di questa squadra, penso solo ad alzare trofei e a continuare a fare gol”.

Thuram ha risposto inizialmente con una battuta, legandosi a quanto detto da Lautaro: “Futuro? Non ho ristoranti a Milano… (ride, ndr). Chissà, magari la Thu-La, un mix di argentino e francese”. Lautaro replica come a volerlo blindare: “Adesso sta con noi”.

Poi arriva la versione più seria di Thuram sul tema futuro, il suo meno certo di quello del suo capitano: “L’Inter è una squadra speciale che ti fa sentire importante dal primo giorno. Non ho un contratto lungo (giugno 2028, ndr) come quello di Lautaro (ride di nuovo, ndr), ma per adesso sto benissimo qua”. Quel “per adesso” può significare tanto in chiave mercato, ma anche niente…