Emergenza Inter, ricorso agli svincolati: due nomi che stuzzicano

Gli infortuni che stanno colpendo la squadra di Inzaghi potrebbero spingere il club sul mercato. La posizione di Marotta e Ausilio

Grazie alla vittoria sulla Lazio, l’Inter è rimasta l’unica squadra italiana in corsa su tutti i fronti. Tanti gli impegni che attendono i nerazzurri da qui a fine stagione: tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, si dovrà giocare praticamente tre volte a settimana.

Partite ravvicinate che, inevitabilmente, portano al logorio dei calciatori e quindi agli infortuni. Sfortuna vuole che mister Simone Inzaghi debba fare i conti con le assenze negli stessi reparti. Prima è toccato alla difesa, poi all’attacco e adesso è il turno degli esterni. Dei cinque che ci sono in rosa, ben tre sono attualmente fermi ai box: oltre a Carlos Augusto e al nuovo arrivato Zalewski, infatti, contro la Lazio si è fatto male anche il jolly Darmian.

Per fortuna non si tratta di infortuni gravi che debbano portare ad una operazione o che implichino tempi di recupero lunghi. Ma visti i tanti match ravvicinati, bastano un paio di settimane per saltare cinque partite. Senza dimenticare che il 3-5-2 del tecnico piacentino prevede un grande sforzo per i giocatori di fascia, che sono tra i più sostituiti. Con i soli Dumfries e Dimarco a disposizione, ci si dovrà inventare qualcosa di nuovo.

Calciomercato Inter, suggestione Mario Rui: c’è anche un ex tra gli svincolati

La prima soluzione, già adottata in Coppa Italia, è quella del cambio di modulo con il passaggio al 4-4-2. In alternativa si potrebbe promuovere un giovane della Primavera. Ma c’è anche una terza via che porta agli svincolati.

Il primo e più suggestivo nome è quello di Mario Rui. Il terzino sinistro portoghese è stato scaricato dal Napoli di Conte e per lui provare a rimettersi in gioco e contendere lo scudetto proprio ai partenopei sarebbe un motivo in più per dare il massimo. Altra candidatura che affascinante è quella di Antonio Candreva, che ha militato nell’Inter per quattro stagioni tra il 2016 e il 2020.

Tre piste portano invece all’estero, a calciatori che però non conoscono la Serie A: si va dagli inglesi Ryan Kent (svincolatosi dal Fenerbahce a ottobre) e Brandon Williams (classe 2000 lasciato andare dal Manchester United) fino al francese di origini congolesi Faitout Maouassa, reduce dall’esperienza al Club Brugge. Tuttavia Marotta e Ausilio non sono propensi a fare nuovi innesti in rosa: si dovrà andare avanti con questa squadra, sperando che non ci siano ricadute.