Oaktree fa sul serio: UFFICIALE Inter, 52 milioni di euro

La proprietà investe altro denaro nelle casse societarie nerazzurre, conti alla mano aggiornati allo scorso 31 dicembre 2024. Cinque milioni soltanto nell’ultimo mese

L’attività di rafforzamento delle fondamenta societarie prosegue incessante in casa Inter. Grazie soprattutto all’impegno dei vertici della proprietà in mano ad Oaktree, pienamente consapevoli del fatto che il solo calciomercato non sarebbe sufficiente a sanare debiti e ristabilire una posizione economico-finanziaria di totale tranquillità.

Ai numerosi ricavi raccolti nel corso dell’ultimo anno a partire dall’insediamento del fondo statunitense, relativi agli accordi raggiunti con sponsor e partner esteri, l’Inter segna adesso un ulteriore +52 milioni di euro nelle proprie casse.

Il conteggio è aggiornato al 31 dicembre 2024, data di scadenza dell’ultimo esercizio fiscale. La ‘ricapitalizzazione’, così definita in termini tecnici, operata da GrandTower, nasce dai seguenti passi compiuti nell’arco del semestre trascorso:

Rinuncia di 3 milioni di euro di capitale residuo dei soci e conseguente conversione in riserva di capitale;

di capitale residuo dei soci e conseguente conversione in riserva di capitale; Nuova liquidità da 49 milioni di euro, di cui 44 milioni nel primo trimestre ed ulteriori 5 milioni nel mese di dicembre.

Con un’ulteriore nota, pubblicata in via ufficiale da Inter Media & Communication, Oaktree ha precisato quanto segue: “Dopo la rinuncia dei 3 milioni, l’unico debito presente nel bilancio di TeamCo è legato agli interessi maturati, pari a 31,4 milioni di euro, e non ancora oggetto di rinuncia”.