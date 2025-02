Tre nomi dalla Serie A per la difesa: l’Inter deve sceglierne uno

Un nuovo difensore per l’Inter, c’è già la certezza sul prossimo colpo di mercato. Ecco i tre nomi su cui puntano i nerazzurri

Con l’arrivo di Petar Sucic dalla Dinamo Zagabria, l’Inter ha già cominciato il mercato in vista della prossima stagione nel quale la dirigenza interverrà anche su attacco e difesa.

Nel reparto offensivo ci sarà da sostituire i partenti Correa e Arnautovic in scadenza mentre è in dubbio anche la permanenza di Taremi. L’iraniano ha a disposizione gli ultimi tre mesi della stagione per guadagnarsi la riconferma in un’annata, al momento, davvero ben al di sotto delle aspettative. Castro del Bologna, Nico Paz del Como, Lorenzo Lucca dell’Udinese e Jonathan David, ormai prossimo a svincolarsi dal Lille, i tre nomi su cui lavorano Marotta e Ausilio.

Già numerosi anche i profili accostati ai nerazzurri per la difesa dove arriverà un nuovo centrale anche con l’eventuale permanenza di De Vrij, prossimo al rinnovo annuale dopo aver convinto la dirigenza con le ottime prestazioni in sostituzione dell’infortunato Acerbi, ora tornato titolare nella linea a tre davanti a Sommer/Martinez.

Tre nomi per la difesa dell’Inter, giocano tutti in Serie A

Nel Bologna di Vincenzo Italiano che, dopo la vittoria sul Milan, è tornato in piena corsa per il quarto Champions, Sam Beukema sta consolidando ulteriormente la sua crescita iniziata lo scorso anno con Thiago Motta. L’olandese ha giocato dal 1′ tutte le partite disputate finora dal Bologna in Serie A e in Champions League. L’unica panchina nello 0-0 con il Lecce. Beukema è ormai una certezza nel suo ruolo e, a 26 anni, è pronto per trasferirsi in un top club di livello europeo, ambizione che lui stesso ha espresso in una recente intervista.

La valutazione di Beukema si aggira sui 25 milioni, cifra che l’Inter potrebbe abbassare inserendo nell’eventuale trattativa con il Bologna, il prestito dell’attaccante Francesco Pio Esposito, quest’ultimo seguito dal d.s. dei felsinei, Marco di Vaio, in alcune partite di Serie B disputate con lo Spezia.

Un altro difensore protagonista in Serie A è Mario Gila, altro profilo giovane e molto apprezzato da Inzaghi che potrebbe inserirsi subito nei suoi schemi per la sua adattabilità allo schema a 3 che la Lazio di Baroni utilizza in fase di possesso in difesa. Alla stregua di Beukema, anche Gila ha una valutazione molto elevata e non inferiore ai 30 milione e, si sa, trattare con Claudio Lotito per la cessione dei suoi top player è un’impresa ardua anche per un dirigente di grande esperienza come Marotta.

A causa dei recenti infortuni, si è abbassata invece la valutazione di Giorgio Scalvini dell’Atalanta, altro difensore che l’Inter segue da tempo e di nuovo fermo dopo la recente operazione alla spalla. In una delle puntate di Calciomercato l’Originale andate in onda a gennaio, Gianluca Di Marzio ha confermato come l’Inter sia ancora interessata a Scalvini.

I 60 milioni che chiedeva l’Atalanta per il difensore non rappresentano più una valutazione congrua al momento considerato che, nella stagione in corso, Scalvini ha collezionato appena 8 presenze in tutte le competizioni. Gli infortuni nulla tolgono, tuttavia, alle doti tecnico-tattiche di un altro difensore che già conosce alla perfezione i movimenti dello schema a tre in retroguardia.