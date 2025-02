Via dall’Inter? “Contratto in bianco per Inzaghi”

La dirigenza sembra avere le idee chiare: l’allenatore, a meno di clamorosi tonfi su più fronti, non si tocca

L’Inter è in corsa su tre fronti, senza contare l’impegno di giugno con il Mondiale per Club. La squadra è prima in classifica in Serie A, gioca bene, regge l’urto degli infortuni, della stanchezza e del mercato deludente, ma ogni giorno continuano a levarsi critiche su Simone Inzaghi, sui giocatori e sul web. C’è ovviamente anche chi riesce a essere più obiettivo e a riconoscere i grandi meriti del tecnico piacentino.

Una nota firma de Il Corriere della Sera, per esempio, ha voluto nelle scorse ore dichiarare la propria grande fiducia su Inzaghi. Riguardo il futuro del tecnico ha dichiarato: “Io la risolverei così: foglio bianco e penna, metti tu durata, cifra e stop”.

Un contratto in bianco per Inzaghi, dunque. Tommaso Labate si augura che società e dirigenza sappiano muoversi per tempo e con criterio per tenersi stretto il tecnico. Così riporta il sito calciomercato.it. Nell’attesa del big match di domani sera contro il Napoli, a Inter Zone, sul canale Youtube di calciomercato.it, Labate ha voluto commentare il delicato e insieme eccitante momento della stagione per la squadra nerazzurra.

Per Abate chi critica il fatto che l’Inter sia solo a +1 sul Napoli commette un grave errore: “Come se ce la prendessimo con Verstappen perché a venti giri dalla fine un gran premio è ancora aperto“, ha dichiarato il giornalista. “Mi ricordo la stagione 2009/2010 dove si era di fronte alla concreta possibilità di perdere tre obiettivi su tre”.

L’Inter come Verstappen: Labate contro i detrattori

Labate ha dunque ricordato come alla fine di quella stagione, per l’Inter, arrivò l’epocale Triplete, quando però in tanti, anche fra i tifosi, dubitavano che Mourinho potesse portare a termine l’impresa. “Credo che ci sia bisogno di infilarsi in una ragionevole via di mezzo fra ipotesi Triplete e ipotesi zero titoli”, ha continuato l’intervistato.

Anche riguardo allo Scudetto perso tre anni fa contro il Milan, secondo il giornalista, non bisogna criticare troppo aspramente Inzaghi. “Mica era così scontato vincere lo Scudetto con una squadra davanti che le aveva vinte quasi tutte alla fine. Io penso che il Milan abbia meritato quel titolo”.

Labate ha poi voluto dire la sua anche sul valore reale della rosa a disposizione di Inzaghi, spiegando che con il Napoli non c’è poi così grande differenza. Anzi: Conte ha a disposizione seconde linee, almeno sulla carta, più affidabili.

Inzaghi merita un contratto in bianco

Per il giornalista l’Inter ha una rosa che si è rivelata più ristretta di quello che ci si aspettava. “La coppia Arnautovic-Taremi in Italia viene battuta dai reparti offensivi dal Bologna in su. Le seconde linee dell’Inter vincono, ma quando si trovano di fronte le prime linee e mezzo, forse seconde, della Lazio”.

Va dunque dato merito a Inzaghi di aver saputo far esprimere al meglio una rosa non così forte e completa. Nonostante i tanti limiti, la squadra di Simone Inzaghi ha fatto finora un grande cammino in Champions League ed è prima in classifica.

Appena arrivato all’Inter, Inzaghi ha subito messo in campo idee interessanti. E non era facile. Di fatto, è riuscito in pochi mesi a rendere l’Inter post Conte più fluida e offensiva. Su quelle basi ha costruito le ultime due stagioni di successo. Senza Scudetto, quest’anno, potrebbe anche rischiare un esonero. Ma, per quanto ha dato finora e per come si è comportato con la società, la squadra e i tifosi, nessuno può metterlo davvero in discussione. Con Inzaghi si potrebbe continuare a crescere, ecco perché un nuovo contratto (anche se non in bianco) potrebbe essergli proposto a breve.