Inter, attacco da Napoli: “Noi rispettiamo le regole, loro non potevano iscriversi”

Lo scontro diretto per lo scudetto si infiamma con dichiarazioni che fanno sorridere: “Napoli onesto, Inter fa quel che vuole”

Il Napoli e l’Inter si affrontano allo stadio Maradona nel big match della 27esima giornata di Serie A. Calcio d’inizio alle ore 18, con le squadre di Antonio Conte e Simone Inzaghi che cercheranno i tre punti rispettivamente per riprendersi la vetta della classifica e per provare la prima fuga scudetto.

Ma le scaramucce sono già iniziate fuori dal terreno di gioco, con dichiarazioni che fanno quasi sorridere. A parlare è il noto giornalista sportivo e tifoso napoletano Carlo Alvino, che ai microfoni di ‘Televomero’, ha lanciato nuove accuse contro il club nerazzurro e non solo: “L’Inter di oggi rappresenta una società alla quale è permesso di fare quello che vuole, con la complicità della Figc che ha omesso i controlli.

Questo torpore è durato per troppo tempo e ha permesso al club nerazzurro di iscriversi al campionato e persino di vincere lo scudetto. Io mi arrabbio perché il Napoli osserva sempre le regole e tiene la barra dritta sull’onestà. A me piacerebbe che anche il resto del calcio italiano facesse lo stesso”. Dichiarazioni che cozzano con la richiesta di rinvio a giudizio della Procura di Roma nei confronti del presidente Aurelio De Laurentiis con l’accusa di falso in bilancio in merito all’affare Osimhen con il Lille.

Napoli, Alvino: “Crisi dovuta al mercato, ora Conte faccia Conte”

In merito al duello scudetto, viene messa da parte la scaramanzia: “Non mi interessa il calendario, il Napoli è padrone del proprio destino: se vince tutte le partite da qui alla fine sarà campione d’Italia. Lo scudetto è un obiettivo non dichiarato, ma reale”.

Gli ultimi risultati, tuttavia, non sono certamente da media scudetto. Prima del ko contro il Como dello scorso week end, infatti, erano arrivati tre pareggi di fila contro Roma, Udinese e Lazio: “Tre punti in quattro partite corrispondono a una crisi, che è legata anche a quello che è successo nel mercato di gennaio – prosegue Alvino – L’ambiente azzurro può fare la differenza, il Maradona può essere il dodicesimo uomo in campo. Ora si deve cercare di fare il salto di qualità anche di carattere mentale: Conte non parla mai a vanvera, ha parlato proprio di problema mentale a Como. Adesso Conte deve fare Conte, è il momento di fare questo passaggio con la squadra”.