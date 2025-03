L’Inter si è data un tempo: un mese per valutare il ribaltone sul mercato

Le prossime partite saranno importanti anche in chiave mercato per l’Inter. Ecco come potrebbero cambiare le strategie dei nerazzurri

Con il big match odierno contro il Napoli cominciano quindici giorni di grande importanza per l’Inter, attesa poi dal doppio confronto degli ottavi di Champions League contro il Feyenoord e dalle successive sfide di campionato con Monza e Atalanta con quest’ultima che precede la pausa per le nazionali.

Cinque partite nelle quali Inzaghi dovrà fronteggiare anche alcune indisponibilità. Recuperato Thuram, già in campo stasera al Maradona, il mister nerazzurro deve rinunciare a Carlos Augusto, Darmian, Zalewski e a Sommer. Il portiere svizzero è stato operato per ridurre la frattura del pollice della mano destra e potrebbe tornare in campo in anticipo rispetto ai tempi di recupero stabiliti.

Per Sommer è stato ipotizzato l’utilizzo di un tutore che proverà nei prossimi giorni. Qualora il tentativo riuscisse, non è esclusa la possibilità di rivederlo tra i pali in occasione del secondo scontro diretto di alta classifica a marzo, previsto domenica 16 contro l’Atalanta al Gewiss Stadium.

Inter, prossime partite decisive: si giocherà il suo futuro

A sostituire Sommer sarà, ovviamente, Josep Martinez. Dopo sei mesi in panchina – se si esclude l’unica presenza in Coppa Italia a dicembre con l’Udinese – il portiere spagnolo ha fornito due buone prestazioni sia con il Genoa all’esordio in campionato che con la Lazio nel quarto di finale di Coppa Italia che ha qualificato i nerazzurri alla semifinale con il Milan.

Con Napoli e Feyenoord, Martinez avrà l’onere di difendere i pali della porta dell’Inter in partite che, per l’importanza della posta in palio, non ha mai disputato in carriera. Un banco di prova che l’estremo difensore spagnolo non può fallire. In ballo c’è il suo futuro in nerazzurro. La dirigenza interista, infatti, potrà verificare ulteriormente se l’investimento fatto la scorsa estate per prendere Martinez dal Genoa (15 milioni) sia stato azzeccato o meno in ottica futura.

Il prossimo anno, Inzaghi non cambierà le gerarchie tra i pali con Sommer ancora titolare in quella che, molto probabilmente, sarà la sua ultima stagione all’Inter con il contratto in scadenza nel 2026 a 38 anni. Martinez, se dovesse dare garanzie, è pronto a subentrargli e a diventare il titolare nelle stagioni avvenire. Per il portiere spagnolo si prospetta, pertanto, un’altra annata di transizione. Vedremo se deciderà di trascorrerla nuovamente in panchina oppure se reclamerà più spazio con l’Inter che potrebbe cederlo in prestito per permettergli di giocare più prima di riportarlo in nerazzurro e dargli l’opportunità che darebbe una svolta alla sua carriera.