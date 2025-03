Sudakov vuole la Serie A: sgarbo Inter a Juve e Napoli

Georgiy Sudakov anima il calciomercato di Serie A: l’Inter può inserirsi in un intreccio che vede Juve e Napoli in primo piano

Le possibilità economiche della Premier League restano molto più importanti rispetto a quelle delle big di Serie A, ma proprio per questo le proprietà italiane si stanno convincendo sempre di più a puntare su alcuni dei migliori giovani in circolazione e a farli crescere in casa, in modo da aumentare in maniera considerevole anche la loro valutazione.

Un talento che, nonostante le tante difficoltà in patria, si sta manifestando sulla scena internazionale è sicuramente Georgiy Sudakov. Il centrocampista centrale ha dalla sua parte enormi qualità tecniche e la capacità di spaccare le partite con un grande fiuto per il gol, un tiro potente e preciso e capacità impressionanti anche nello stretto.

Se ne parla da mesi per la Juventus: Cristiano Giuntoli è un grande estimatore del ragazzo e ha provato a più riprese a portarlo a Torino, senza mai chiudere il colpo. Se n’è parlato anche in ottica Napoli, ma anche in questo caso l’idea non è mai diventata una vera e propria trattativa. Ora le cose potrebbero essere diverse dopo una grande stagione del ragazzo in Ucraina.

Il futuro di Sudakov in Serie A: occhio anche all’Inter

Le caratteristiche di Sudakov lo renderebbero una mezzala perfetta agli ordini di Simone Inzaghi. Potrebbe essere l’erede perfetto di Mkhitaryan, una sorta di Luis Alberto coperto da un 3-5-2 piuttosto equilibrato. In questa stagione ha già messo a segno 8 gol in campionato e due in Champions League, certificando il suo valore e la continuità che riesce ad avere in campo.

Negli scorsi giorni, il calciatore non ha affatto nascosto che sarebbe affascinato dal possibile trasferimento in Serie A, dove alcuni connazionali hanno già scritto la storia: “L’Italia è un Paese con una grande storia a livello calcistico – ha detto -. Si gioca un calcio tattico e si sente il calore dei tifosi. Per un centrocampista con le mie qualità, la Serie A potrebbe essere il campionato perfetto per crescere”.

L’Inter può essere una soluzione ottima per entrambe le parti in causa, ma i nerazzurri potrebbero essere spaventati da una valutazione che si aggira attorno ai 30 milioni di euro. Se dovesse saltare l’arrivo di Nico Paz, però, Sudakov potrebbe essere l’alternativa perfetta. E uno sgarbo alle dirette rivali.