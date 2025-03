Triangolo tra Inter e Udinese: non solo Lucca, arriva un bomber italiano

Inter e Udinese potrebbero essere protagoniste di un vero e proprio intreccio sul calciomercato: il triangolo è tutto italiano

L’Inter è pronta a cambiare diversi elementi nella prossima stagione, alcuni dei quali potrebbero essere decisivi per la crescita del gruppo. Si tratta soprattutto di giovani in rampa di lancio, che sono pronti a dimostrare le loro qualità anche in una big assoluta di Serie A.

Uno di questi è sicuramente Lorenzo Lucca. Il giovane bomber dell’Udinese ha superato i dieci gol in questa stagione, ma è convinto di poter ancora crescere e aumentare il suo bottino di reti in un top club del nostro campionato. Inizialmente il Milan sembrava in prima fila per il ragazzo, ma la pista non è mai decollata e i rossoneri nel frattempo hanno puntato su Santiago Gimenez e vogliono trattenere Tammy Abraham.

Poco male, perché iniziano a circolare rumors sull’Inter, ma sul centravanti restano molto forti Roma e Juventus, pronte ad affondare il colpo a suon di milioni dall’Udinese. Il trasferimento di Lucca, però, potrebbe essere solo il primo di una serie di intrecci che coinvolgono direttamente i nerazzurri.

Dopo Lucca, occhio a Esposito: asse tra Inter e Udinese

L’Udinese dovrebbe subito tornare sul calciomercato per sostituire il suo principale bomber e potrebbe subito guardare in casa Inter per trovare un degno erede. Un nome che piace alla dirigenza dei friulani è quello di Francesco Pio Esposito, che si sta ritagliando un ruolo importante a suon di gol agli ordini dello Spezia.

L’Inter ha intenzione di mantenere il cartellino del ragazzo di sua proprietà, ma potrebbe accettare di cederlo in prestito secco o con diritto di riscatto e controriscatto, una formula che potrebbe far decollare velocemente la trattativa con l’Udinese.

I due club italiani potrebbero creare un vero e proprio asse, dato che i nerazzurri sono interessati a loro volta a Bijol e Solet. Un colpo in difesa verrà portato a buon fine, ma alla fine ad Appiano Gentile potrebbe vedersi solo uno dei due difensori. Si tratta comunque di operazioni separate e che viaggeranno su binari paralleli. Tutto partirà dalla cessione di Lucca, ma poi si prospetta un vero e proprio triangolo tra alcuni dei maggiori club italiani, sempre sulla via di Udine.