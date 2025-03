Colpo a zero dalla rivale, arrivano conferme: l’Inter ci prova

La strategia della dirigenza di Viale della Liberazione è chiara: occhio all’affare a zero, scippo alla diretta concorrente

La stagione in casa Inter è ancora lunga, c’è tempo per pensare agli obiettivi per la squadra di Inzaghi e allo stesso tempo pianificare le mosse per la prossima annata. A tal proposito, ci sono già novità interessanti.

In casa Inter si pensa anche al calciomercato, alle manovre che inevitabilmente caratterizzeranno la sessione estiva. A maggior ragione, soprattutto, dopo un gennaio abbastanza anonimo. Ma Marotta aveva avvisato tutti, no a colpi di testa a stagione in corso: l’Inter è già forte così. Per l’immediato futuro, però, è chiaro come la dirigenza di Viale della Liberazione debba porsi degli interrogativi su quelli che saranno i colpi in entrata per la stagione 2025/26.

In attacco occhio al sogno Jonathan David, a maggior ragione con le partenze certe di Arnautovic e Correa a scadenza contrattuale. Ma non è finita qui: l’Inter ha in mente un affare in Serie A, in un’altra zona del campo, a parametro zero.

Gratis all’Inter: Marotta pesca in Serie A

Marotta e Ausilio hanno in mente un vero e proprio restyling al gruppo nerazzurro. E così tra le suggestive idee che da mesi si fa strada nei pensieri dei dirigenti interisti, resta viva quella legata al laterale in scadenza con l’Atalanta Davide Zappacosta.

Il 32enne di Sora difficilmente rinnoverà il suo contratto con l’Atalanta. E a questo punto sarebbe una possibilità davvero ghiotta per l’Inter che sulla corsia di destra a parte Dumfries ha da rimpiazzare Buchanan, ceduto a gennaio al Villarreal in prestito con diritto di riscatto fissato a 13 milioni. A maggior ragione se gli spagnoli dovessero decidere di trattenere il canadese.

Un’opzione di esperienza e qualità come quella rappresentata dall’ex Chelsea sarebbe assolutamente ben accetta ad Appiano Gentile. Zappacosta, oltre a poter giocare a tutta fascia sulla corsia di destra, è bravo a muoversi anche sull’out mancino: una duttilità che farebbe comodissimo a Simone Inzaghi.

Colpo Zappacosta, l’Inter ha le idee chiare

Zappacosta fino a questo momento ha giocato tanto agli ordini di Gasperini. Marotta, si sa, è abile nei colpi a scadenza e quello legato a Zappacosta costerebbe poco all’Inter anche in termini di ingaggio.

Il classe ’92 a Bergamo guadagna 1,2 milioni all’anno, cifra assolutamente all’interno dei parametri salariali imposti da Oaktree. Un’opportunità, dunque, che la dirigenza meneghina non vuole lasciarsi scappare, concedendo a Inzaghi l’ennesima arma in più a disposizione.

Il contratto di Zappacosta scadrà il 30 giugno 2025 e l’Inter è quindi pronta ad approfittarne, muovendosi in anticipo rispetto ad altre società interessate al 32enne di Sora.