Kimmich all’Inter, tutta la verità: dipende da Calhanoglu e non solo | INTERLIVE

Il nome di Joshua Kimmich è stato accostato in più occasioni all’Inter nell’ultimo periodo: la verità sul suo possibile arrivo a Milano

La prossima estate ci saranno diversi cambiamenti in casa Inter, praticamente in tutti i reparti. L’ultimo CdA ha stuzzicato non poco la fantasia dei tifosi, che ora si aspettano investimenti di primo piano per l’acquisto di giovani già affermati, che potrebbero dare qualità e prospettiva al gruppo, con l’obiettivo di concorrere per scudetto e Champions League anche nella prossima stagione.

Certo, bisognerà verificare le occasioni che si presenteranno sul calciomercato, in Italia e all’estero. Una di queste corrisponde a un nome pesantissimo, uno dei migliori centrocampisti per tecnica, rendimento e affidabilità negli ultimi anni. Il profilo di Joshua Kimmich non ha bisogno di grandi presentazioni e anche in questa stagione si sta rivelando decisivo per le sorti del Bayern Monaco.

Arrivato a 30 anni e con un contratto in scadenza a giugno 2025, il tedesco sembra avere voglia di una nuova esperienza di primo piano. Da mesi vanno avanti le trattative per il rinnovo di contratto a cifre pesantissime, ma il calciatore non ha mai accettato e ora, secondo quanto riporta la ‘Bild’, il Bayern è pronto a far saltare il banco e avrebbe già ritirato ogni proposta. Di conseguenza, il ragazzo è stato accostato all’Inter, ma le cose sono molto più complicate per vederlo in nerazzurro.

Da Calhanoglu al Barcellona: perché Kimmich resta lontano dall’Inter

L’unica possibilità di vedere Kimmich con la maglia dell’Inter sarebbe l’addio di Hakan Calhanoglu. Per l’Inter, però, il turco è cedibile solo a fronte di offerte pesantissime attorno ai 50 milioni di euro. Nonostante i recenti infortuni, resta un elemento fondamentale per il gioco di Simone Inzaghi, che difficilmente avallerebbe la sua cessione a cifre più basse.

In ogni caso, secondo quanto raccolto da Interlive.it, diversi club si stanno muovendo su Kimmich e il Barcellona sembra già aver messo la freccia su tutti. La presenza di Flick in panchina è una garanzia per il ragazzo: il rapporto tra i due è ottimo per via dei trascorsi con il Bayern e la Germania e il centrocampista sarebbe attratto da un’esperienza nella Liga.

Per ultimo, ma non di secondaria importanza, Oaktree investirebbe cifre così alte solo per i cartellini e non per ingaggi di trentenni che hanno già dato molto in carriera. Anche se Calhanoglu dovesse partire, si punterebbe su un calciatore come Samuele Ricci e non su Kimmich.