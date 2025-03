L’Inter cerca il vice Dumfries: il re degli assist dalla Scozia

L’esplosione di Denzel Dumfries è decisiva per la stagione dell’Inter, ma la società lavora al possibile sostituto: nome a sorpresa dalla Scozia

Tra i trascinatori dell’Inter in questa stagione c’è sicuramente Denzel Dumfries. L’esterno olandese ha alzato notevolmente il livello del suo gioco ed è riuscito a strappare il ruolo da titolare assoluto sulla fascia destra, mettendo a segno ben sei gol e un assist nell’attuale campionato. Dopo aver scavalcato Matteo Darmian nelle gerarchie, è stato grande protagonista in diverse partite di cartello, diventando a tratti incontenibile per corsa e potenza fisica.

Dopo il rinnovo di contratto, l’Inter non ha più alcun dubbio sul suo futuro, ma allo stesso tempo deve strutturare al meglio le forze sulle fasce, in modo da avere a disposizione delle alternative di primo livello e che possano garantire ricambi continui in tutte le competizioni.

Gli esterni del 3-5-2 devono essere continuamente variati, soprattutto a gara in corso. Servono delle forze fresche e Matteo Darmian nella prossima stagione dovrebbe diventare solo un jolly difensivo di primo piano, in grado di ricoprire più ruoli e di mantenere la sua grande esperienza ed etica di lavoro nello spogliatoio. Alle spalle di Dumfries, quindi, potrebbe essere trovato un nuovo interprete di livello e potrebbe arrivare dall’estero.

Nuovo esterno destro alle spalle di Dumfries: nome a sorpresa dalla Scozia

Alistair Johnston era un nome quasi sconosciuto agli occhi del grande calcio, almeno fino a questa stagione. Il canadese è sbarcato in Scozia dopo un passato brillante nel calcio americano, ma è riuscito subito a fare molto bene con la maglia del Celtic.

Pur non essendo altissimo, è capace di abbinare una grande forza nelle gambe a una facilità di corsa impressionante, che lo rende lucido anche negli assist. Non a caso, ha già realizzato 4 gol e 7 assist in 24 partite di campionato, venendo impiegato soprattutto come terzino destro.

A 26 anni potrebbe essere parecchio utile anche all’Inter alle spalle di Dumfries e l’operazione non sarebbe molto onerosa per le casse nerazzurre. L’ingaggio di Johnston non è alto e il costo del cartellino è poco più basso dei 10 milioni di euro, per cui la società potrebbe essere attratta dall’operazione.